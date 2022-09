BAD WÖRISHOFEN. Zum 1. September 2022 wurde Erster Polizeihauptkommissar Robert STEPHAN zum Leiter der Polizeiinspektion Bad Wörishofen bestellt. Seit Mai 2021 hatte er die Dienststelle kommissarisch geführt.

Der Erste Polizeihauptkommissar (EPHK) begann im September 1985 im Alter von 23 Jahren seinen Dienst in der zweiten Qualifikationsebene bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Im März 1990 wechselte er in den Bereich der damaligen Polizeidirektion Kempten und versah seinen Dienst zunächst bei der Verkehrspolizeiinspektion Kempten und der Autobahnpolizeistation Memmingen, bevor er im April 1992 für eine dreijährige Verwendungsdauer als Inspektionsbeamter bei der PI Mindelheim tätig war.

Im September 1995 nahm der im Unterallgäu wohnende Robert Stephan sein Studium an der Beamtenfachhochschule – Fachbereich Polizei in Fürstenfeldbruck (heute Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern – Fachbereich Polizei) auf, um in die 3. Qualifikationsebene aufzusteigen.

Nach seinem erfolgreichen Abschluss wurde EPHK Stephan im September 1997 als Dienstgruppenleiter zur Polizeiinspektion Bad Wörishofen versetzt und übernahm damit bereits früh Führungsverantwortung in dieser Dienststelle. Nach einer weiteren Station als Dienstgruppenleiter bei der PI Mindelheim wechselte er in die Einsatzzentrale der damaligen Polizeidirektion Krumbach. Nach Abordnungen zur Geschäftsaushilfe bei der ehemaligen Polizeidirektion Kempten und dem Sachgebiet Einsatzzentrale beim neu gegründeten Polizeipräsidium Schwaben Süd/West wurde er ins Sachgebiet Einsatz des Präsidiums versetzt. Ab April 2009 war EPHK Stephan Sachbearbeiter gehobener Dienst im Sachgebiet Einsatzzentrale. Von Januar 2012 bis Ende Dezember 2015 war er bei der Bad Wörishofer Polizei bereits als Leiter der Verfügungsgruppe und stellvertretender Dienststellenleiter tätig, wobei er während dieser Zeit für ein Dreivierteljahr in das Polizeipräsidium zum Sachgebiet Ordnungs- und Schutzaufgaben / Verkehr abgeordnet war.

Im Januar 2016 wurde Robert Stephan Leiter Einsatzzentrale, zum April 2016 erfolgte seine Beförderung zum Ersten Polizeihauptkommissar.

Nachdem der verheiratete Vater von vier mittlerweile erwachsenen Kindern die PI Bad Wörishofen seit Mai 2021 erfolgreich und umsichtig kommissarisch führte, wurde er nun zum 1. September 2022 offiziell zum Dienststellenleiter bestellt.

„Robert Stephan konnte seine Führungsqualitäten bereits mehrfach und zuletzt als kommissarischer Leiter der PI Bad Wörishofen unter Beweis stellen. Mit ihm hat die Dienststelle einen erfahrenen Leiter und Einsatzmann. Außerdem kennt er die Dienststelle sehr gut“

so Polizeipräsidentin Claudia Strößner, Leiterin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West.

