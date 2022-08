1723 - Pkw-Gespann überschlägt sich

Ziertheim - Am 30.08.2022 gegen 14.00 Uhr kam auf der Kreisstraße DLG 35 auf Höhe des Kieswerks bei Ziertheim ein Pkw mitsamt eines Anhängers zuerst ins Schwanken und dann nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich sowohl der Pkw als auch der Anhänger. Sowohl der 39-jährige Fahrer aus dem Raum Heidenheim als auch sein 16-jähriger Beifahrer blieben unverletzt, am Pkw und Anhänger entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

1724 - Brand eines Pkw

Zusmarshausen - Am Dienstag, 30.08.2022 um 15.25 Uhr, geriet auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Römerstraße in Zusmarshausen ein alter Pkw VW Jetta mit Gastank offenbar aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Die Feuerwehr Zusmarshausen löschte den Brand mit 16 Kräften vor Ort. Bezüglich des Gastanks bestand zu keiner Zeit eine Gefahr. Mit dem Totalschaden am Pkw und der durch die Hitzeeinwirkung beschädigten Asphaltdecke entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

1725 - Feueralarm in Hotelzimmer

Donauwörth - Am frühen Abend des 30.08.2022 wollte ein betrunkener Hotelgast in seinem Zimmer eines Beherbergungsbetriebes in der Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße Essen auf einer Herdplatte erwärmen. Der Mann legte hierzu das Fleisch, welches sich noch in der Plastikfolie befand, in einen Topf auf der elektrischen Herdplatte und schaltete diese ein. Danach ging 63-Jährige zur Toilette und schlief auf dieser ein. Aufgrund massiver Rauchentwicklung lösten um 19.23 Uhr die Brandmelder des Hotels aus. Ein Mitarbeiter konnte durch schnelles Handeln eine weitere Gesundheitsbeeinträchtigung des nach wie vor schlafenden 63-Jährigen in dem völlig verrauchten Zimmer verhindern. Durch den dichten Qualm sowie die Hitzeeinwirkung entstand in dem Raum ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. 37 Einsatzkräfte der Feuerwehren Donauwörth und Riedlingen waren aufgrund des Alarms vor Ort und entrauchten den Hotelbereich. Ein polizeilicher Alkoholtest bei dem Brandverursacher ergab einen Wert von 1,4 Promille. Die Beamten zeigten den Mann wegen eines Verstoßes nach dem Landesstraf- und Verordnungsgesetz an.