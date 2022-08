STRAUBING. Im Zusammenhang mit dem Messerangriff eines 75-jährigen Mannes auf zwei Zivilbeamte vergangenen Freitag, 26.08.2022, bittet die Kripo Straubing um Zeugenhinweise.

Zeugen gesucht

Passanten und/oder Verkehrsteilnehmer, die den Vorfall am Freitag, 26.08.2022, gegen 16.00 Uhr, in der Gottfried-Keller-Straße (in der Nähe der Trabrennbahn) beobachtet haben und hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Straubing, Tel. 09421/868-0, in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 31.08.2022, 14:45 Uhr