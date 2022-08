STRAUBING. Wie am Montag berichtet hatte am 26.08.2022 ein 75-jähriger Mann zwei zivile Beamte in Straubing mit einem Messer bedroht und dabei mehrfach Stichbewegungen in ihre Richtung gemacht.

Ursprüngliche Pressemeldung vom 29.08.2022 – Zivilbeamte im Einsatz von unbeteiligtem Mann mit Messer bedroht

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde durch den zuständigen Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den 75-Jährigen erlassen. Er wurde einer Justizvollzugsanstalt überstellt. Durch die Kripo Straubing werden nun zusammen mit der Staatsanwaltschaft Regensburg auch Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen den Mann geführt.

