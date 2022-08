1267. Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern; eine Person verletzt – Neuhausen

Am Dienstag, 30.08.2022, gegen 18.50 Uhr, fuhren eine 81-Jährige und ein 56-Jähriger (beide mit Wohnsitzen in München), jeweils mit ihren Fahrrädern den Radweg der Landshuter Allee stadtauswärts.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand überholte der 56-Jährige die vor ihm fahrende Radfahrerin auf Höhe der Blutenburgstraße und touchierte dabei ihren Fahrradlenker. Die 81-Jährige stürzte in der Folge auf den Radweg und in den daneben befindlichen Grünstreifen. Dort verletzte sie sich schließlich an einem Metallpfosten und wurde deshalb zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 56-Jährige blieb unverletzt. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt und dauern an.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.