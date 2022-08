ERLANGEN. (1066) Am Montag (30.08.2022) brachen Unbekannte im Erlanger Stadtteil Frauenaurach in ein Wohn- und Geschäftsgebäude ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



In der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 18:15 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Erlanger Straße. Im Haus gelangten sie in eine Wohnung und entwendeten einen Tresor. Der genaue Entwendungsschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort eine Spurensicherung durch. Die Erlanger Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Die Beamten bitten Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den unbekannten Tätern machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Lisa Hierl