Stadt und Landkreis Miltenberg

19-Jähriger nimmt Dose mit Marihuana in den Mund und leistet Widerstand - Streifenbesatzung leicht verletzt

ERLENBACH AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Dienstagabend ist eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Obernburg auf einen 19-Jährigen aufmerksam geworden, der eine Dose mit Marihuana in den Mund steckte. Bei den folgenden Maßnahmen leistete der Beschuldigte Widerstand. Ein Beamter und eine Beamtin wurden dabei leicht verletzt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 20.45 Uhr in der Straße „Am Brückensteg“. Unter Einsatz von unmittelbarem Zwang wurde der 19-Jährige daran gehindert, den Gegenstand, den er deutlich sichtbar in den Mund genommen hatte, zu schlucken. Er missachte sämtliche Aufforderungen der Streifenbesatzung, leistete Widerstand und versuchte sich gewaltsam aus den Griffen der Beamten zu lösen. Letztendlich spuckte er die Dose jedoch aus. Wie sich herausstellte, befand sich im Inneren eine geringe Menge Marihuana. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt.

Gegen den Beschuldigten wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Darüber hinaus wurde gegen eine weitere Person ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es handelt sich um einen 57-jährigen Mann, der die polizeilichen Maßnahmen gestört und die eingesetzten Beamten beleidigt hatte.

Alkohol vernebelt die Sinne - Parkscheibe mit Fahrzeugschein verwechselt

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Am späten Dienstagabend hat die Obernburger Polizei einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der offenbar erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Kurz nach 23.00 Uhr stoppte die Streifenbesatzung den Pkw im Ortsbereich. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle händigte der 56-Jährige am Steuer anstatt seiner Zulassungsbescheinigung seine Parkscheibe aus. Davon abgesehen wurden bei dem Mann noch weitere Ausfallerscheinungen festgestellt, die mutmaßlich auf vorangegangenen Alkoholkonsum zurückzuführen sind.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 56-Jährigen einen Wert von knapp 1,9 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten gegen ihn ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren ein.

Geparkter Pkw durch unbekannten Verursacher beschädigt - Zeugen gesucht

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Am Dienstagnachmittag hat ein unbekannter Verursacher einen grauen Audi A3 beschädigt, der auf dem Besucherparkplatz des Takko-Fashion-Marktes in der Bahnhofstraße geparkt war. Die Obernburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise.

Der Besitzer hatte seinen Audi gegen 15.20 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als er etwa zehn Minuten später zurückkehrte, entdeckte er den Schaden am Fahrzeugheck. Neben der Heckstoßstange war auch ein Rückfahrsensor beschädigt. Die Schadenshöhe dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 1.500 Euro belaufen.

Wer möglicherweise Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 06022/629-0 bei der Polizeiinspektion Obernburg zu melden.

Fahrrad entwendet - Zeugen gesucht

MILTENBERG. Von Montag auf Dienstag hat ein unbekannter ein Fahrrad im Wert von geschätzten 200 Euro entwendet, das in der Manggasse abgestellt war. Die Miltenberger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft dabei nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Diebstahl muss sich nach bisherigen Erkenntnissen im Zeitraum zwischen Montagnachmittag, 13.00 Uhr, und Dienstagfrüh, 01.00 Uhr, ereignet haben. Es handelt sich um ein orange-graues Herren-Crossrad der Marke Focus, Typ Lost Lagoon CS 2.0.

Wer Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Fahrrades geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 09371/945-0 bei der Polizeiinspektion Miltenberg zu melden.

Unfallschaden an geparkten Pkw - Verursacher flüchtig

MILTENBERG. Im Laufe des vergangenen Wochenendes ist ein geparkter Pkw durch einen bislang noch unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Die Polizeiinspektion Miltenberg ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Unfallzeugen, sich dringend zu melden.

Der Besitzer hatte seinen weißen VW Touran am Freitagmittag, gegen 12.00 Uhr, auf einem Grundstück in der Bürgstädter Straße abgestellt. Als er am Sonntagmittag, gegen 12.00 Uhr, zurückkehrte, entdeckte er einen Unfallschaden an der Heckstoßstange. Der verursachte Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Wer den Verkehrsunfall beobachtet hat oder Hinweise zum Verursacher gebe kann, wird gebeten, sich unter Tel. 09371/945-0 bei der Polizeiinspektion Miltenberg zu melden.

Stadt und Landkreis Aschaffenburg

Unter Vorwand in Wohnung gelangt - Seniorin abgelenkt und bestohlen

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Am Montagnachmittag hat sich ein Unbekannter unter einem Vorwand Zugang zur Wohnung einer Seniorin verschafft. Nachdem der Mann verschwunden war, bemerkte die Geschädigte, dass ihr ein vierstelliger Geldbetrag gestohlen wurde. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat inzwischen die Ermittlungen in dem Fall übernommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise.

Gegen 15.30 Uhr stand ein Mann in der Seidelstraße vor der Wohnungstür der Seniorin und behauptete, die Rohre im Badezimmer überprüfen zu müssen. Hintergrund sei gewesen, dass es auf einer nahegelegenen Baustelle kein Wasser mehr gegeben hätte.

Während die Geschädigte abgelenkt war, wurde ihr in den eigenen vier Wänden das Bargeld gestohlen. Der Diebstahl wurde erst bemerkt, nachdem der oder die Täter gegen 15.50 Uhr in unbekannte Richtung verschwunden waren. Es ist nicht auszuschließen, dass eine zweite Person unbemerkt in die Wohnung gelangt war und das Bargeld entwendet hat.

Wer im Laufe des Montags in der Seidelstraße auf eine verdächtige Person aufmerksam geworden ist, die möglicherweise als Täter in Frage kommt, oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.

Schmuck aus Wohnhaus entwendet - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

GEISELBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Von Sonntag auf Montag hat ein Unbekannter Schmuck im Wert von etwa 1.000 Euro aus einem Wohnhaus entwendet. Dem Täter gelang es, mit seiner Beute unerkannt zu entkommen. Die Alzenauer Polizei hofft daher nun auch auf Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen muss sich der Diebstahl in der Ungenbachstraße im Zeitraum zwischen Sonntagvormittag, 11.30 Uhr, und Montagvormittag, 10.00 Uhr, ereignet haben. Möglicherweise gelangte der Täter in einem günstigen Moment durch eine offenstehende Terrassentür in das Wohnanwesen, wo er sich auf die Suche nach Beute machte.

Wer im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet hat, das mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich unter Tel. 06023/944-0 bei der Polizeiinspektion Alzenau zu melden.

Motorroller entwendet - Polizei sucht Zeugen

ASCHAFFENBURG / DAMM. In den vergangenen Tagen hat ein Unbekannter ein Kleinkraftrad entwendet, das auf dem Vorplatz des Dammer Tors abgestellt war. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt und bittet um Hinweise von möglichen Zeugen.

Der Diebstahl des schwarz- und silberfarbenen Motorrollers der Marke Benzhgou, Typ JackFox, muss sich nach bisherigen Erkenntnissen im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 17.00 Uhr, und Dienstagmorgen, 09.00 Uhr, ereignet haben. An dem Fahrzeug war das grüne Versicherungskennzeichen 138-CMS angebracht. Der Wert des Kleinkraftrades dürfte sich auf rund 150 Euro belaufen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.



Fahrraddiebstahl vor Supermarkt - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Dienstagnachmittag hat ein Unbekannter ein Fahrrad im Wert von etwa 1.200 Euro entwendet, das vor einem Supermarkt in der Müllerstraße abgestellt war. Die Aschaffenburger Polizei hofft im Rahmen ihrer Ermittlungen nun auch auf Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss sich der Diebstahl gegen 15.40 Uhr ereignet haben. Als der Besitzer nach wenigen Minuten Abwesenheit zum Abstellort zurückkehrte, war das Fahrrad spurlos verschwunden. Es handelt sich um ein oliv-grünes Dartmoor-Bike mit schwarzen Kinesis-Vorderradgabeln. Am Fahrrad sind jeweils pinkfarbene Lenker und Pedale und darüber hinaus Magura-Scheibenbremsen und auffällig breite Reifen (27,5 x 2,8 Zoll) verbaut.

Wer Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Fahrrades geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Aschaffenburger Polizei zu melden.

Mutmaßliche Fahrraddiebe festgenommen - Zeuge gibt entscheidenden Hinweis

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Ein aufmerksamer Zeuge hat in der Nacht zum Mittwoch nach einer verdächtigen Beobachtung goldrichtig gehandelt und sofort die Polizei verständigt. Hierdurch ist es gelungen, zwei mutmaßliche Fahrraddiebe nach kurzer Flucht vorläufig festzunehmen.

Gegen 01.30 Uhr war der Zeuge auf zwei Männer aufmerksam geworden, die sich an Fahrrädern zu schaffen gemacht hatten, die an einem Fahrradständer in der Ludwigstraße abgestellt waren. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg war schnell vor Ort und nahm zwei Tatverdächtige im Alter von 23 und 26 Jahren vorläufig fest. Das Duo war kurz vor Eintreffen der Beamten in Richtung Taxi-Stand geflüchtet, konnte jedoch dank der unverzüglichen Mitteilung des Zeugen identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Den Männern wird vorgeworfen, zwei Fahrradschlösser durchtrennt zu haben, mit denen insgesamt vier Fahrräder gesichert waren.

Gegen die beiden Beschuldigten wird nun wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls ermittelt. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Sonstiges

Vorsicht in den sozialen Medien - Mann mit Nacktfotos erpresst

REGION UNTERMAIN. Erneut ist ein Mann aus der Region Opfer einer sexuellen Erpressung geworden. Bei der bekannten Masche bringen Betrüger ihre Opfer dazu, sich vor der Webcam auszuziehen oder sexuelle Handlungen an sich selbst vorzunehmen. Anschließend erpressen sie ihre gutgläubigen Chatpartner. Im vorliegenden Fall forderte die Täterin von dem Geschädigten 20.000 Euro. Andernfalls würden seine Nacktbilder an seinen Freundeskreis weitergleitet werden.

In der vergangenen Woche wurde der Geschädigte auf seinem Facebook-Profil von einer unbekannten Dame angeschrieben, die ihn dazu brachte, sich vor der Webcam zu entblößen. Anschließend drohte sie, die Bilder in sämtlichen sozialen Medien online zu stellen und an die gesamte Freundesliste des Mannes weiterzuleiteten. Nachdem der Geschädigte zwischenzeitlich einen dreistelligen Geldbetrag überwiesen hatte, die Täterin aber wesentlich mehr Geld forderte, erstattete er Anzeige. Die Miltenberger Polizei nimmt den aktuellen Fall zum Anlass, eindringlich vor der Masche zu warnen.

So schützen Sie sich vor "sexueller Erpressung":

Nehmen Sie keine Freundschaftsanfragen von fremden Personen an.

Prüfen Sie regelmäßig Ihre Account- und Privatsphäreeinstellungen.

Seien Sie zurückhaltend mit der Veröffentlichung persönlicher Daten wie Anschrift, Geburtsdatum oder Arbeitgeber.

Stimmen Sie nicht vorschnell einem Videochat zu.

Im Zweifel: kleben Sie die Chatkamera zunächst ab, um lediglich verbal zu kommunizieren und das Geschehen zu beobachten.

Stimmen Sie keinen Entblößungen oder intimen Handlungen in Videochats zu, wenn Sie die Person erst seit kurzem kennen.

Halten Sie Betriebs- sowie Virenschutzsysteme auf Ihren online-genutzten Endgeräten wie Smartphone, Laptop, Tablet oder Computer immer auf dem aktuellen Stand, um sich vor Schadsoftware, sogenannter Malware, zu schützen. Es gibt Malware, die Ihre Webcam problemlos aktiviert und Sie damit jederzeit filmen kann.

Falls Sie bereits erpresst werden:

Überweisen Sie kein Geld. Die Erpressung hört nach der Zahlung meist nicht auf.

Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Kontaktieren Sie den Betreiber der Seite und veranlassen Sie, dass das Bildmaterial gelöscht wird. Nicht angemessene Inhalte kann man dem Seitenbetreiber über eigens hierfür eingerichtete Buttons melden.

Brechen Sie den Kontakt zu der anonymen Person sofort ab, reagieren Sie nicht auf Nachrichten.

Sichern Sie die Chatverläufe und Nachrichten mittels Screenshot.

Weitere Infos und Tipps zum Thema „Sextortion“ auch unter dem nachfolgenden Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/sextortion/