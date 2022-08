ROTH. (1061) In der Nacht von Montag (29.08.2022) auf Dienstag (30.08.2022) versuchte ein 26-jähriger Mann in ein Juweliergeschäft in Roth einzubrechen. Beamte der örtlichen Polizeidienststelle nahmen ihn noch vor Ort fest.



Gegen 02:30 Uhr wurde der Einsatzzentrale ein Einbruchsalarm bei einem Juweliergeschäft in der Städtlerstraße mitgeteilt. Eine männliche Person hätte einen Gegenstand gegen die Scheibe geworfen und säße nun auf dem gegenüberliegenden Gehweg.

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Roth traf den 26-Jährigen dort an. In seinem Rucksack führte er ein Messer sowie eine Schusswaffenattrappe mit sich.

Befragungen von Zeugen ergaben, dass der Beschuldigte zuvor versucht hatte, mittels zweier Steine bzw. eines Kanaldeckels und eines am Gehweg stehenden Tischs die Scheibe des Geschäfts einzuwerfen. Hier scheiterte er jedoch am verbauten Panzerglas, sodass nur das äußere Sicherheitsglas beschädigt wurde.

Die Beamten nahmen den 26-Jährigen widerstandslos fest und brachten ihn zur erkennungsdienstlichen Behandlung in die Dienststelle.

Der Beschuldigte muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Waffen verantworten.

Erstellt durch: Janine Mendel / bl