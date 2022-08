1264. Organisierter Callcenterbetrug; sogenannter Schockanruf – Schwabing

Am Montag, 29.08.2022, zwischen 12:30 Uhr und 14:50 Uhr, wurde ein über 80-Jähriger und eine über 80-Jährige, beide mit Wohnsitzen in München, von einem bislang unbekannten Täter telefonisch kontaktiert. Dieser teilte mit, dass der Sohn des Ehepaars mit seinem Pkw verunfallt sei, wodurch es in der Folge zum Ableben einer Frau gekommen sei. Nun könne der Sohn nur im Falle des Leistens einer Kautionszahlung freigelassen werden. Aus diesem Grund sei es nun erforderlich, einen Bargeldbetrag in Höhe von mehreren Zehntausend Euro als Kaution zu hinterlegen.

Durch die manipulative Gesprächsführung gelang es dem Täter das Ehepaar dazu zu bewegen, von ihrer Hausbank den entsprechenden Betrag abzuheben und im Anschluss

an einen vordefinierten öffentlichen Ort an einen weiteren unbekannten Täter zu übergeben.

Erst im Nachgang wurde das Vorliegen eines Betrugs durch eine Angehörige des geschädigten Ehepaares bemerkt, als ihr bei einem spontanen Besuch von diesem Vorfall berichtet wurde. Gemeinsam wurde anschließend der Notruf verständigt.

Die AG Phänomene hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, osteuropäische/slawische Erscheinung, schlank; bekleidet mit einem T-Shirt und einer hellen Hose

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Belgradstraße, Kaiserstraße, Hohenzollernstraße und Herzogstraß (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 3, -AG Phänomene- Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte und auch andere angebliche Amtspersonen (z. B. Richter, Staatsanwalt, etc.) verwenden häufig den Trick, dass ein Familienmitglied bzw. ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hat und nun zur Abwendung einer Haft oder sonstigen Festhaltung eine entsprechende Kaution fällig sei.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen echten Anruf handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde oder beim Polizeinotruf 110, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Wichtige Tipps gegen den Betrug durch Falsche Polizeibeamte: