PP SCHWABEN SÜD/WEST. Letzte Woche fanden Ermittler bei Durchsuchungen insgesamt rund eineinhalb Kilogramm Marihuana sowie eine PTB-Waffe.

Bereits am Mittwoch, 24.08.2022, führte die KPI Kempten mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei und anderer Polizeidienststellen eine größere Durchsuchungsaktion nach Betäubungsmittel an insgesamt 17 Wohnobjekten hauptsächlich in den Bereichen Oberallgäu und Kempten durch. Dabei stellten die Einsatzkräfte bei einem 27-jährigen Mann im Bereich Sonthofen rund 400 Gramm Marihuana sowie eine in der Nähe aufbewahrte PTB-Waffe sicher. Bei einem weiteren Durchsuchungsobjekt im Unterallgäu fanden die Beamten bei einer 50-jährigen Frau etwa ein Kilogramm Marihuana und stellten es ebenfalls sicher. Alle Beschuldigten im Alter zwischen 22 und 50 Jahren erwarten nun Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz. Insgesamt waren an allen Durchsuchungsobjekten, von denen zehn im Landkreis Oberallgäu, vier in Kempten, zwei in Memmingen und je eines in den Landkreisen Unterallgäu und Neu-Ulm lagen, rund 90 Polizeibeamte im Einsatz.

(KPI Kempten)

Redaktioneller Hinweis: Es muss korrekt -18- Wohnobjekte lauten. (Pressestelle, hs, 11:40 Uhr)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).