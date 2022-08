Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern auf dem Riedbergpass

OBERSTDORF. Am 29.08.2022 gegen 16:40 Uhr ereignete sich auf dem Riedbergpass ein Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern (beide männl., 60 Jahre und 28 Jahre), wobei beide Unfallbeteiligten schwer verletzt wurden. Aus welchem Grund die beiden sich entgegenkommenden Fahrzeugführer in der Fahrbahnmitte, bei sonst übersichtlichem Streckenverlauf, kollidierten, konnte vor Ort nicht zweifelsfrei in Erfahrung gebracht werden und ist derzeit Gegenstand der Ermittlung. Augenzeugen des Unfallhergangs gibt es keine. Die Passstraße musste für die Zeit der Unfallaufnahme, der ärztlichen Versorgung, dem Abtransport der schwer beschädigten Motorräder und der erforderlichen Dokumentation der Unfallstelle durch einen Gutachter für mehrere Stunden gesperrt werden. (PI Oberstdorf)