1711 - Schwerer Unfall: Verletzter Fahrer flüchtig

Huisheim OT Gosheim - Am heutigen 29.08.2022, kurz vor 01.00 Uhr nachts, war ein schwarzer Pkw zwischen der Herbermühle und dem Kriegstatthof bei Huisheim auf der sogenannten Mühlenstraße unterwegs. Hier kam der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve mit hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum im Straßengraben. Der Aufprall war so heftig, dass dadurch unter anderem ein Vorderrad komplett von der Achse abriss und auf die Fahrbahn schleuderte. Durch die Kollision löste der hochwertige Mercedes-SUV selbständig einen Notruf per E-Call mit den Geokoordinaten der Unfallstelle aus. Hierbei wurde automatisch übermittelt, dass der Fahrer im Unfallwagen eingeklemmt sein könnte. Ebenfalls war zunächst nicht klar, ob weitere Fahrzeuge beteiligt sind. Beim kurze Zeit später erfolgten Eintreffen mehrerer Rettungswagenbesatzungen aus Donauwörth, Nördlingen und Oettingen sowie zweier Polizeistreifen der PI Donauwörth befand sich der Unfallfahrer nicht mehr vor Ort. Es konnten jedoch diverse Gegenstände in dem Wrack aufgefunden werden, die auf einen 43-jährigen polnischen Staatsangehörigen als Fahrzeugführer zum Unfallzeitpunkt hinwiesen. Da am ausgelösten Fahrerairbag und an weiteren Stellen in dem SUV deutliche Blutspuren sichtbar waren, musste von einer nicht unerheblichen Verletzung des Fahrers ausgegangen werden. Deswegen wurde der Nahbereich durch insgesamt 70 Kräfte der Feuerwehren aus Wemding, Huisheim und Gosheim abgesucht. Auch ein Polizeihubschrauber und eine Drohne mit Wärmebildkamera sowie sogenannte Maintrailer-Polizeihunde wurden eingesetzt.

Der 43-Jährige, der ersten Erkenntnissen zufolge im Bundesgebiet keinen festen Wohnsitz besitzt, konnte bislang jedoch zunächst nicht aufgefunden werden. Hinweise auf weitere Personen im Fahrzeug ergaben sich nicht. Die Beamten stellten das abgeschleppte Unfallwrack zur Beweis- und Spurensicherung sicher. Die Schadenshöhe an dem Mercedes, der Totalschaden erlitt, beträgt mindestens 60.000 Euro. An der Buche, die durch den Pkw-Einschlag teilgefällt wurde, entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Im Rahmen umfangreicher polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnte noch am heutigen Vormittag mutmaßliche Fahrer des Unfallwagens von Kräften der Donauwörther Inspektion in einem Wemdinger Beherbergungsbetrieb angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Zuvor hatte ein Bekannter den schwer verletzten polnischen Staatsangehörigen (ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet) mit seinem Auto von der Unfallstelle abgeholt und zu der Unterkunft gefahren. Mit entsprechenden Verletzungen die zum Unfallhergang passen (u. a. eine Armfraktur, Rippenbrüche sowie eine Bauchverletzung), wurde der Mann in ein Krankenhaus in der Umgebung eingeliefert und dort stationär behandelt. Gleichzeitig stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann zwei offene Haftbefehle vorliegen. Er ist ersten Erkenntnissen zufolge auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand während der Fahrt zudem unter Medikamenteneinfluss.

Auf ihn kommt nun ein weiteres Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.

1712 - Einbruchsversuche in Kanzlei und Restaurant

Dillingen - In der Nacht vom 28.08.2022, 23.00 Uhr auf den 29.08.2022, 06.30 Uhr wurde die Zugangstüre zu einem China-Restaurant an der Großen Allee aufgebrochen und anschließend eine weitere Tür des Eingangsbereiches. Danach wurde der Kassenbereich nach Wertsachen durchwühlt, jedoch kam es zu keinem Beuteschaden. An den Türen entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Zu einem weiteren Einbruch kam es im gleichen Zeitraum in den Büroräumlichkeiten einer Kanzlei in der Ziegelstraße. Dort wurde ein gekipptes Fenster aufgehebelt und anschließend das Büro durchsucht. Auch hier kam es zu keinem Beuteschaden, jedoch einem Sachschaden von ca. 300 Euro.

Die Polizei Dillingen bittet unter der Tel. 09071/56-0 um sachdienliche Hinweise.

1713 – Betrunken unterwegs

Kühbach - Am Sonntag, den 28.08.2022, gegen 20:00 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Pkw- Fahrer mit seinem Pkw die Pfarrer-Knaus-Straße in südliche Richtung und wollte nach links in die Brunnenstr. abbiegen. Hierbei übersah er einen bevorrechtigten 53-jährigen Pkw-Lenker, der die Pfarrer-Knaus-Straße in entgegengesetzte Richtung befuhr. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem 53-jährigen Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1,7 Promille, weshalb bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt wurde. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 8.000 Euro. Den alkoholisierten Pkw-Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Höchstädt - Am 29.08.2022 gegen 13.00 Uhr kam ein Motorradfahrer auf der Wertinger Straße alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Zaun. Durch den Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Er musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt.