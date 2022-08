FÜRSTENZELL, LKR. PASSAU. Bislang unbekannte Täter beschmierten vermutlich bereits in der Zeit zwischen Dienstag, 23.08.2022, 20.00 Uhr und Mittwoch, 24.08.2022, 20.00 Uhr die Wände eines Discounters in der Bahnhofsstraße.

Ein Zeuge meldete am Freitag, 26.08.2022, bei der Passauer Polizei mehrere Hakenkreuze, die offensichtlich mit Sprühfarbe an der Fassade, an den Lüftungsschächten sowie am Dachfenster eines Fürstenzeller Discount-Marktes angebracht worden sind.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen, u. a. wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen übernommen. Hinweise werden unter Tel. 0851/9511-0 entgegen genommen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 29.08.2022, 15.05 Uhr