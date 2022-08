EGGENFELDEN (LKRS. ROTTAL-INN). Am Wochenende wurde in den Netto-Markt in der Pfarrkirchener Straße in Eggenfelden eingebrochen. Kurios: Der Einbrecher hinterließ Bauschaum und blockierte so die Zugangstüre zum Büro. Die Kripo Passau bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen Samstag (27.08.2022), 20:00 Uhr und Montag (29.08.2022), 05:45 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Büroräumlichkeiten des Supermarkts. Bevor sich der Einbrecher dem Tresor widmete, spritzte er die Zugangstüre von innen mit Bauschaum aus. Der Tresor wurde noch vor Ort gewaltsam geöffnet. Darin befanden sich die Tageseinnahmen der letzten Tage. Der Vermögensschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Bei dem Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000€.

ZEUGENAUFRUF

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat in dem Fall die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter 0851/9511-0.

Veröffentlicht am 29.08.2022, 13:45 Uhr