NÜRNBERG. (1053) Am Sonntagnachmittag (28.08.2022) raubte ein Unbekannter im Nürnberger Stadtteil Gostenhof eine Umhängetasche. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 16:30 Uhr lief der 81-jährige Geschädigte die Knauerstraße in Richtung Bauerngasse entlang als ein bislang unbekannter Mann ihm seine Umhängetasche entriss. Der Geschädigte stürzte anschließend gegen einen geparkten Pkw. Hierdurch erlitt er Verletzungen am Bein und am Kopf und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der Unbekannte flüchtete in Richtung Bauerngasse. Es ist lediglich bekannt, dass er dunkle Kleidung getragen haben soll. Eine nähere Personenbeschreibung des Mannes liegt nicht vor.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Raubes und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Lisa Hierl