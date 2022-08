HÖCHSTADT a.d. AISCH. (1050) Am frühen Sonntagmorgen versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Röttenbach (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) einzubrechen. Die Erlanger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Vermutlich kurz nach Mitternacht versuchten Unbekannte gewaltsam über eine Tür in ein Einfamilienhaus in der Erlanger Straße einzubrechen. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. In das Anwesen gelangten die Einbrecher nicht.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333

Erstellt durch: Michael Petzold