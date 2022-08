1252. Wohnungseinbruch - Ramersdorf

Am Freitag, den 26.08.2022, zwischen 09.30 und 17.00 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über bislang ungeklärte Weise in eine Wohnung im 8. Obergeschoss. Die unbekannten Täter durchsuchten sämtliche Wohnräume und entwendeten Wertgegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 53 (Wohnungseinbruch) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Langbürgener Straße / Ständlerstraße / Blankstadel oder in deren näheren Umgebung aufgefallen? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.