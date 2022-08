1700 – Brandausbruch an Schule



Königsbrunn – In der gestrigen Samstagnacht (27.08.2022) brach gegen 23.30 Uhr am Gymnasium Königsbrunn ein Feuer aus. Im Bereich der nordwestlichen Gebäudeseite wurden brennende Mülltonnen festgestellt. Die Flammen hatten bereits auf die Fassade übergegriffen und schlugen hoch bis zum ersten Stockwerk. Aufgrund der Hitzeentwicklung waren dabei teilweise Fensterscheiben gesprungen, so dass die Flammen auch ins Gebäudeinnere schlugen. Der Brand konnten von den eingesetzten Feuerwehrkräften der FFW Königsbrunn aber bereits nach wenigen Minuten gelöscht werden. Neben einem offenbar massiven Schaden an der Gebäudefassade sind auch die in diesem Bereich befindliche Schulküche und Mensa stark verrußt und verraucht. Der Brandschaden könnte sich nach ersten Einschätzungen im unteren bis mittleren sechsstelligen Eurobereich (evtl. auch darüber) bewegen.



Die Kripo Augsburg hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen und geht derzeit von einem Brandstiftungsdelikt (fahrlässig oder vorsätzlich) aus.



Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

1701 – In Schlangenlinien auf der A8 unterwegs: Unfall verursacht-Zeugen gesucht



BAB A8 / Fahrtrichtung Stuttgart / zwischen den AS Adelsried und Zusmarshausen – Gestern (27.08.2022) kurz nach 12.00 Uhr mittags, kam es zwischen den genannten Anschlussstellen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Der Fahrer eines Opel Astra war dort auf der mittleren Spur unterwegs, kam dann unverrichteter Dinge auf die rechte Fahrspur und kollidierte dort mit einem Lkw. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 3.500 Euro. Der in Schlangenlinien fahrende 43-jährige Autofahrer konnte allerdings erst unter Beteiligung von zwei Streifenwagen im Bereich Burgau angehalten werden. Wie sich herausstellte stand der orientierungslose Fahrer, der kaum geh- und stehfähig war, unter dem Einfluss von mehreren zuvor eingenommen Medikamenten (darunter offenbar auch Methadon). Ein Alkoholtest bei ihm verlief negativ.



Im Rahmen einer ärztlichen Behandlung wurde dann auch gleich eine Blutentnahme bei dem 43-Jährigen durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt. Der ansonsten unverletzte Mann wurde auf freiwilliger Basis mit dem Rettungsdienst in die Uniklinik gefahren. Ihn erwarten nun u. a. Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge anderer berauschender Mittel und Unfallflucht.



Verkehrsteilnehmer, die in dem genannten Streckenabschnitt der BAB A8 (oder bereits zuvor) von dem braunen Opel Astra mit FS-Kennzeichen (für Freising) möglicherweise gefährdet worden sind, werden gebeten, sich bei der APS Gersthofen unter 0821/323 1910 zu melden.

1702 – Alkoholisiert auf der A8 unterwegs



BAB A8 / Fahrtrichtung Stuttgart / Bereich Gersthofen – Am gestrigen Samstag (27.08.2022) gegen 22.00 Uhr, war ein Dacia-Fahrer aus dem Neckar-Odenwald-Kreis nach eigenen Angaben mit rund 130 km/h auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs, als er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort so stark gegen einen Smart prallte, dass dabei beide Airbags im Dacia ausgelöst wurden. Im Anschluss beschädigte er noch drei Felder der Außenschutzplanke der Autobahn, wobei ein Gesamtschaden von über 19.000 Euro entstand. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war der 24-Jährige Unfallverursacher mit rund 0,6 Promille alkoholisiert und wurde zur Blutentnahme auf die Dienststelle mitgenommen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol.

1703 -Trunkenheitsdelikte



Munningen - Freitagnacht (26.08.2022) rief ein Pkw-Fahrer bei der Polizei Nördlingen an und teilte mit, dass er auf der Staatsstraße bei Munningen einem Hasen ausweichen musste. Deshalb kam er von der Straße ab, es entstand aber kein Fremdschaden. Noch während die Polizeistreife auf der Anfahrt war rief der junge Mann nochmals bei der Polizei an und wiederholte erneut, dass keine polizeiliche Aufnahme notwendig sei, da kein Schaden entstanden sei. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung war schnell erkennbar, warum keine polizeiliche Unfallaufnahme gewünscht war: Der junge Mann hatte über ein Promille Atemalkohol. Der vermeintliche Hase konnte auch nicht mehr angetroffen werden. Dafür wurde der Pkw-Lenker zur Blutentnahme mitgenommen und sein Führerschein sichergestellt. Letztendlich entstand nur am Pkw Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro, verletzt wurde niemand.



Wallerstein – Am frühen Freitagabend (26.08.2022) teilte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen auf der B 29 in Richtung Baldingen, in Schlangenlinien fahrenden Pkw mit. Der Mitteiler blieb an dem mit unsicherer Fahrweise aufgefallenen Pkw dran, welcher schließlich über Ehringen nach Wallerstein fuhr. Dort durchfuhr das Fahrzeug den Baustellenbereich in Richtung Löpsingen. Hier wurde das Fahrzeug durch die Polizeistreife letztendlich angehalten. Der 31-jährige Autofahrer stand mit über 2,5 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss. Auch hier wurde eine Blutentnahme angeordnet u. der Führerschein sichergestellt.



Neusäß - Am Samstag (27.08.2022), gegen 02.35 Uhr, wurde ein Pkw-Lenker einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beim Fahrer konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,3 Promille. Der Fahrer bekommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Gundelfingen - In der Nacht von Freitag auf Samstag (26./27.08.2022) gegen 01:15 Uhr ging bei der Dillinger Polizei eine Mitteilung über einen verunfallten Pkw im Bereich der Einmündung Gartnerstraße/An der Weberei ein. Vor Ort konnten die eingesetzten Polizeibeamten nur das beschädigte Fahrzeug feststellen. Die beiden Insassen waren laut anwesenden Zeugen nach dem Unfall geflüchtet. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten kurz darauf ein 17-jähriger und ein 16-jähriger Günzburger als mögliche Unfallfahrer festgestellt werden. Beide standen deutlich unter Alkoholeinfluss. Durchgeführte Tests ergaben jeweils einen Wert von ca. 1,5 Promille. Welcher der Jugendlichen das Fahrzeug geführt hatte ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Beide mussten sich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einer Blutentnahme unterziehen. Am Unfallfahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Gegen beide Jugendliche wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Beide wurden nach dem Unfall mit vermutlich in der Nähe entwendeten Fahrrädern angetroffen. Woher diese stammen muss noch ermittelt werden.



Dillingen - Um kurz nach 02:00 Uhr des 28.08.2022 fiel einer Streifenbesatzung in der Donauwörther Straße ein Pkw auf, welcher ohne eingeschaltete Beleuchtungseinrichtungen in Richtung Steinheim unterwegs war und deutliche Beschädigungen aufwies. Die Anhaltesignale ignorierte der Fahrer zunächst, konnte wenig später aber doch zum Anhalten bewegt werden. Ein bei dem 21-jährigen in der Slowakei wohnhaften Fahrzeugführer durchgeführter Atemalkoholtest ergab über 1,3 Promille. Zudem verlief ein Drogenschnelltest positiv auf diverse verbotene Substanzen. Bei dem Mann, der nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde daraufhin eine Blutentnahme durchgeführt und der Pkw sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Wie und wo es zu den Beschädigungen am Fahrzeug kam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.



Dillingen - Ein 51-Jähriger aus Dillingen war gegen 16:05 Uhr des 27.08.2022 mit seinem Pkw von Donaualtheim in Richtung Mörslingen unterwegs, als er auf der Kreisstraße 22 alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abkam und in einem angrenzenden Maisfeld landete. Der totalbeschädigte Pkw musste daraufhin abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.500 Euro. Zudem wurden Maipflanzen im Wert von etwa 250 Euro zerstört. Bei dem 51-Jährigen ergab ein Atemalkoholtest knapp 1,0 Promille. Aufgrund der Ausfallerscheinungen wurde der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Fahrbahn war für etwa zwei Stunden gesperrt, der Verkehr wurde durch die mit 15 Mann vor Ort befindliche Freiwillige Feuerwehr Donaualtheim geregelt.

1704 - Brand eines Baumhauses

Wemding / Industriestraße – Samstagabend (27.08.2022) gegen 18.00 Uhr entzündete ein 22-jähriger Mann im Beisein seines 18-jährigen Bruders ein Lagerfeuer auf Privatgrund aus alten Holzbrettern in einer dafür vorgesehenen gemauerten Feuerstelle. Vermutlich durch Funkenflug geriet ein Baumhaus, welches ca. zwei Meter neben der Feuerstelle stand in Brand. Sowohl das Baumhaus als auch der Baum wurden durch den Brand vollständig zerstört. Der Sachschaden beläuft sich nach Erkenntnissen der Polizei auf ca. 500 Euro. Einsatzkräfte der Feuerwehren Wemding, Amerbach und Heidmersbrunn sowie der Rettungsdienst waren mit etwa 70 Personen vor Ort. Verletzt wurde dabei niemand.