KIEFERSFELDEN, LKR. ROSENHEIM. Mit Wirkung zum 01.09.2022 wird die Polizeiinspektion Kiefersfelden in die Polizeiinspektion Brannenburg integriert. Kiefersfelden bleibt als Standort der Bayerischen Polizei erhalten.

Durch die Integration der Polizeiinspektion Kiefersfelden in die Polizeiinspektion Brannenburg sollen Synergieeffekte, wie insbesondere eine Reduzierung von Verwaltungsaufwänden, eine Straffung der Führung sowie Bündelung und Flexibilisierung des Einsatzes von Personal an einem gemeinsamen Standort, entstehen.

Ein Großteil der Belegschaft der Polizeiinspektion Kiefersfelden wird zukünftig ihre neue dienstliche Heimat bei der Polizeiinspektion Brannenburg finden. Dadurch ist die Dienststelle personell in die Lage versetzt, ihre Aufgaben im erweiterten Zuständigkeitsbereich zu übernehmen.

Die Räumlichkeiten im Gebäude der ehemaligen Polizeiinspektion Kiefersfelden werden auch weiterhin polizeilich genutzt. Neben einem Schulungszentrum und Einheiten der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim, Kommissariat 10 (Grenze), wird dort eine zusätzliche Teileinheit der Grenzpolizeiinspektion Raubling aufgebaut.

Bürgerinnen und Bürger, die eine Anzeige erstatten oder eine sonstige Auskunft von der Polizei in Kiefersfelden vor Ort erhalten möchten, werden gebeten, sich ab 1. September 2022 an die Polizeiinspektion Brannenburg zu wenden. Wer ab 1. September 2022 an der Türe des Dienstgebäudes klingelt, wird außerhalb der Bürozeiten der Kriminalpolizei über die Sprechanlage mit der Einsatzzentrale in Rosenheim verbunden.