LAABER, LKRS. REGENSBURG. Wie bereits berichtet, wurde am Donnerstag, 18. August 2022, ein Ehepaar in Laaber in ihrem Haus aufgesucht. Die Kriminalpolizei Regensburg konnte Tatverdächtige ermittelt. Diese befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen sollen die drei Tatverdächtigen im Alter von 20 bis 24 Jahren über eine angelehnte Terrassentüre das Wohnhaus betreten haben. Während sie dieses nach Wertgegenständen durchsuchten, wurden die Bewohner auf sie aufmerksam. Es kam zu einem Gerangel zwischen einem der Eindringlinge und dem Hausbesitzer. Letzterer stürzte hierbei und verletzte sich leicht. Außerdem soll ein Tatverdächtiger einen pistolenartigen Gegenstand mit sich geführt haben und damit gedroht haben.

Intensive Ermittlungen sowie akribische Tatortarbeit führten die Kriminalpolizei auf die Spur der Verdächtigen. Zwischenzeitlich wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg Haftbefehle sowie Durchsuchungsbeschlüsse für verschiedene Wohnanwesen erlassen. Die Polizei nahm die drei Männer deshalb fest. Bei den Durchsuchungen konnte die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt werden. Hierbei handelt es sich um eine sogenannte Anscheinswaffe. Unter diesen Begriff fallen Gegenstände, die optisch stark einer Schusswaffe ähneln, jedoch nicht funktionstüchtig sind. Die Tatverdächtigen wurden mittlerweile einer Ermittlungsrichterin vorgeführt, welche die Haftbefehle bestätigte. Die Polizei lieferte sie anschließend in verschiedene Justizvollzugsanstalten ein. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Regensburg dauern an. Hierbei werden auch Anhaltspunkte geprüft, ob die nun Festgenommenen für weitere Delikte in Frage kommen. Es stehen überregionale Eigentumsdelikte im Raum.