Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

BAMBERG. Vergangenen Sonntagmorgen soll ein Mann in der Bamberger Innenstadt eine junge Frau angegriffen und ihre Handtasche weggerissen haben. Die umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Bamberg und der Staatsanwaltschaft Bamberg führten nun zur Festnahme eines Tatverdächtigen.

Dem 24-jährigen Tatverdächtigen wird vorgeworfen, die Frau von hinten mit einem schweren Fahrradschloss niedergeschlagen und ihr anschließend die Handtasche entrissen zu haben. Die gleichaltrige Studentin erlitt eine Kopfplatzwunde, die in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden musste. Ein mutiger Passant kam der Frau zur Hilfe und konnte den Tatverdächtigten nach einem Gerangel in die Flucht schlagen.

Bei der Verfolgungsjagd verlor der 24-Jährige Bamberger mehrere persönliche Gegenstände, die die Kriminalbeamten schließlich auf seine Spur brachten. Die fortgesetzten intensiven Ermittlungen der Kripo Bamberg und der Staatsanwaltschaft Bamberg führten am Mittwoch zur Festnahme des Mannes. Er wurde noch am selben Tag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des schweren Raubes gegen den 24-Jährigen. Gegen diesen werden jetzt Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes geführt. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.