REGENSBURG. Am vorletzten Wochenende erlitt eine 19-Jährige schwerste Gesichtsverletzungen, nachdem ihr ein ebenfalls 19-Jähriger an den Schillerwiesen mit der stumpfen Seite eines Beils ins Gesicht geschlagen haben soll. Der Beschuldigte befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Am Samstag, 13. August 2022, gegen 02.45 Uhr, befand sich eine 19-Jährige mit Freunden an der Schillerwiese, als sich drei junge Männer auf Fahrrädern der 5-köpfigen Gruppe angenähert und diese angesprochen hätte. Es sei zu einer kurzen Meinungsverschiedenheit zwischen einzelnen Beteiligten aus den jeweiligen Gruppen gekommen. In der Folge habe ein Mann aus der Gruppe der Fahrradfahrer unvermittelt der 19-Jährigen mit der stumpfen Seite eines mitgeführten Beils ins Gesicht geschlagen. Die Frau erlitt dadurch diverse Brüche im Gesicht und verlor mehrere Zähne. Die Gruppe der Fahrradfahrer habe den Tatort daraufhin verlassen. Die verständigte Polizei fahndete intensiv nach den Männern und der Rettungsdienst brachte die 19-Jährige in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. An der Fahndung in der Nacht zum Samstag, 14. August 2022, waren eine Vielzahl von Streifen und auch ein Polizeihubschrauber eingebunden.

Die Ermittlungen wurden noch in der Nacht von der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg übernommen. Durch diese umfangreichen Ermittlungen konnte schließlich ein Tatverdacht gegen einen 19-jährigen Regensburger begründet werden. Infolge der sich immer weiter verdichtenden Beweislage konnte ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Beschuldigten beantragt werden. Er wurde am Donnerstag, 25. August 2022 festgenommen und dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Regensburg vorgeführt, der den Haftbefehl erließ. Der Beschuldigte wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.