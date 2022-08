1246. Verkehrsunfall nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen – Untersendling

In der Nacht auf Freitag, 26.08.2022, fuhr eine uniformierte Streife der Verkehrspolizei die Heckenstallerstraße in Richtung Passauerstraße. Im Bereich der dortigen Ausfahrt bemerkten die Polizeibeamten vor ihnen zwei Pkws, die offenbar ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen durchführten und dazu stark beschleunigten.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand folgten die Polizeibeamten auf Grund des auffälligen Fahrverhaltens den beiden Fahrzeugen zunächst in die Passauerstraße, um dort eine entsprechende Verkehrskontrolle durchzuführen. Sobald der Fahrzeugführende des beteiligten schwarzen Pkw BMW die Anhaltesignale und das Blaulicht des Polizeifahrzeugs bemerkte, flüchtete er gegen 00:25 Uhr mit hoher Geschwindigkeit (bis zu 160 km/h) über die Hansastraße. Zuvor passierte dessen noch unbekannter Fahrzeugführende die Kreuzung zur Albert-Roßhaupter-Straße trotz des führ ihn geltenden Rotlicht der Ampelanlage und verlor schließlich kurz vor der Einmündung zur Fuggerstraße die Kontrolle über das Fahrzeug. Er überfuhr dort im weiteren Verlauf einen begrünten Fahrbahnteiler und durchbrach anschließend die Hecke zu einem Wohnanwesen. Dort kollidierte er mit der Hauswand und setzte anschließend seine Flucht zu Fuß fort.

Sofort wurden umfangreiche polizeiliche Fahndungsmaßnahmen, auch unter Einbeziehung des Polizeihubschraubers, nach der flüchtigen Person sowie dem anderen beteiligten Fahrzeug (weißer Pkw Mercedes) eingeleitet. Der Pkw Mercedes konnte wenig später abgestellt in der Passauerstraße aufgefunden und sichergestellt werden. Der Pkw BMW wurde ebenfalls sichergestellt.

Ob die jeweiligen Fahrzeuginsassen der beiden Pkws dabei verletzt wurden ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Der verursachte Sachschaden beträgt insgesamt mehrere zehntausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang, den verantwortlichen Fahrzeugführenden sowie u.a. des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens werden durch die Münchner Verkehrspolizei (Unfallkommando) geführt und dauern an. Da der Pkw BMW nach aktuellem Ermittlungsstand nicht zugelassen und versichert ist, wird diesbezüglich zudem wegen entsprechender Verstöße gegen die Fahrzeug-Zulassungsverordnung und das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder den jeweiligen Fahrzeuginsassen machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1247. Einbruch in Wohnung – Hasenbergl

Am Donnerstag, 25.08.2022, gegen 06:30 Uhr, kehrte eine 45-Jährige mit Wohnsitz in München nach einem mehrtägigen Urlaub in ihre Wohnung zurück. Dabei stellte sie fest, dass die Tür zu ihrer Wohnung beschädigt war.

Während ihrer Abwesenheit drang ein unbekannter Täter gewaltsam durch die Wohnungstür ein und durchsuchte die Wohnung nach Wertgegenständen. Der Täter konnte mit der Tatbeute Schmuck, Armbanduhren sowie Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro flüchten.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Ittlingerstraße, Dülferstraße und Rainfarnstraße (Hasenbergl) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1248. Verkehrsunfall mit Motorrad nach Flucht vor Verkehrskontrolle – Moosach

Am Donnerstag, 25.08.2022, gegen 23:30 Uhr, befuhr ein 37-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Yamaha Kraftrad, die Ludwigsfelder Straße in Richtung Eversbuschstraße. Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise fiel er einer Polizeistreife der dortigen Polizeiinspektion 44 (Moosach) auf, welche ihn im Anschluss einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten.

Der 37-Jährige missachtete die Anhaltezeichen und versucht sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei flüchtete er unter anderem über die Eversbuschstraße, Allacher Straße, Untermenzinger Straße und Dachauer Straße. Zwischenzeitlich beschleunigte er sein Motorrad auf bis zu 120 km/h und befuhr auch teilweise einen Gehweg in der Gröbenzeller Straße, wobei es zu einer Gefährdung mehrere Passanten kam.

Als der 37-Jährige in der Max-Born-Straße über eine Fußgängerinsel zu wenden versuchte, kollidierte er mit einem Streifenwagen. Nach dem Unfall leistete er gegenüber den Polizeibeamten erheblichen Widerstand und wurde in Gewahrsam genommen. Bei dem 37-Jährigen, der leichte Verletzungen erlitt, wurde erhebliche Alkoholisierung festgestellt. Er wurde ambulant vom Rettungsdienst behandelt. Einer der eingesetzten Polizeibeamten wurde bei der Widerstandshandlung leicht verletzt, war aber weiterhin dienstfähig.

An dem Kraftrad und an dem Polizeidienstfahrzeug entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen, u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

1249. Einbruch in zwei Doppelhaushälften – Gräfelfing

Im Zeitraum von Donnerstag, 25.08.2022, 08:00 Uhr bis 23:00 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in zwei Doppelhaushälften in Gräfelfing ein. Die Mitteilung über die Einbrüche ging bei der Polizei von einem der beiden geschädigten Hauseigentümer ein. Der zweite geschädigte Hausbewohner befindet sich zur Zeit im Urlaub.

Beide Doppelhaushälften wurden durch die Täter offensichtlich durchsucht und Bargeld sowie Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Maria-Eich-Straße, Karlstraße und Akilindastraße (Gräfelfing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1250. Amtswechsel bei der Polizeiinspektion Diensthundestaffel München

Am Mittwoch, 24.08.2022, wurde der neue Dienststellenleiter der Diensthundestaffel München, Polizeihauptkommissar (PHK) Rainer Heckler, von Polizeipräsident Thomas Hampel offiziell in sein Amt eingeführt.

Bei dieser Aufgabe kann der bisherige vertretende Inspektionsleiter PHK Heckler auf seine langjährige Expertise bei der Diensthundestaffel zurückgreifen. So war er bereits selbst als Diensthundeführer tätig und fungiert nach wie vor als Fachmann in der Ausbildung neuer Diensthunde.

PHK Heckler übernimmt die Amtsgeschäfte vom bisherigen Inspektionsleiter, Ersten Polizeihauptkommissar (EPHK) Thomas Rademacher, welcher gleichzeitig in den Ruhestand verabschiedet wurde.

EPHK Rademacher war lange Jahre in verschiedenen Funktionen beim Polizeipräsidium München tätig. Sein dienstlicher Weg führte ihn zuletzt am 01.03.2016 zur Diensthundestaffel München.

Bei dieser Dienststelle handelt es sich um die größte Diensthundestaffel Bayerns mit insgesamt 48 Diensthundeführerinnen und Diensthundeführern sowie aktuell 52 Diensthunden. Die Diensthundestaffel ist für den gesamten Bereich des Polizeipräsidiums München zuständig. Tätig werden die Diensthundeführer mit Ihren vierbeinigen Streifenpartnern bei vielfältigen Einsatzlagen. Dies geht von der Vermisstensuche, dem Einsatz bei Fußballspielen und Demonstrationen bis hin zum Aufspüren von Beweismitteln bei Durchsuchungen. So verfügt die Diensthundestaffel über vielseitig ausgebildete Diensthunde für die verschiedensten erforderlichen Bereiche, wie zum Beispiel Rauschgift, Personen-, Sprengstoff- oder auch Banknotensuchhunde.

Eine Besonderheit, welche in die Amtszeit von EPHK Rademacher fiel, war die Einführung des ersten Datenträgerspürhundes, der alle Arten von Speichermedien wie Festplatten, SD/SIM-Karten, Handys, Notebooks und vieles mehr aufspüren kann.

Das Polizeipräsidium München wünscht EPHK Rademacher für seinen Ruhestand vor allem Gesundheit sowie eine erholsame und selbstbestimmte Zeit. Dem Nachfolger PHK Heckler wünscht das Polizeipräsidium München einen guten Start und allzeit einen guten „Riecher“.

1251. 15. Jugendpräventionsfahrt des Polizeipräsidiums München und des Münchner Sicherheitsforum e.V. (MSF)

Am Montag, 29.08.2022, bis Donnerstag, 01.09.2022, starten nach zweijähriger Pause 30 Münchner Kinder und Jugendliche zur 15. Jugendpräventionsfahrt nach Oberaudorf.

Unter dem Motto (Medien-)Sucht werden wir die gesamte Zeit medienfrei gestalten und viele sportliche Möglichkeiten, angepasst an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, anbieten. Spiel, Spaß und Musik, Zeit für Gespräche und Diskussionen kommen dabei nicht zu kurz.

Jugendbeamtinnen und Jugendbeamte der Münchner Polizei sowie pädagogisch geschulte Betreuerinnen und Betreuer aus den jeweiligen Einrichtungen kümmern sich rund um die Uhr um die Kinder und Jugendlichen in besonders schweren Lebensumständen. Ziel ist es, Berührungsängste zur Polizei abzubauen und eine andere, weniger offizielle Sicht auf die Polizei und ihre Aufgaben zu vermitteln.

Veranstalter ist das Münchner Sicherheitsforum e.V. mit den Kooperationspartnern und Sponsoren BMW AG, Josef-Schörghuber Stiftung, Findelkind Sozialstiftung, UniCreditBank, Fa. Kuffler sowie Frau Schindecker.

Ziel der Fahrt ist wie in den vergangenen Jahren das Gästehaus Auerbach in Oberaudorf der Food&More GmbH, welche ebenfalls ein Sponsor der Jugendpräventionsfahrt ist.