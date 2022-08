1690 - Einbruchsversuch in Bäckerei scheitert

Dillingen - Am 25.08.2022 zwischen 22.30 Uhr und 03.30 Uhr wurde versucht in eine Bäckereifiliale am Georg-Hogen-Ring einzubrechen. Bei Arbeitsbeginn in den frühen Morgenstunden des 26.08.2022 stellte eine Angestellte im Bereich des dortigen Büros einen Hammer und Schraubenzieher fest. Des Weiteren wurde offenbar versucht, den dortigen Tresor aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Die Polizei Dillingen bittet unter der Tel. 09071/56-0 um Zeugenhinweise.

1691 - Schwimmer gerät in Seenot

Wittilsingen - Am 25.08.2022 gegen 17.00 Uhr wollte ein 66-jähriger Wittislinger in der Egau schwimmen gehen. Dabei verfing er sich in den Wasserpflanzen und bekam daraufhin Kreislaufprobleme. Durch eine 42-jährige Verwandte konnte der Rentner zusammen mit einem vorbeikommenden 22-jährigen Passanten aus dem Wasser gezogen werden. Der 66-Jährige war durch den Vorfall leicht geschockt und wurde vorsorglich zur Untersuchung ins örtliche Krankenhaus gefahren.

1692 – Rotlicht missachtet - schwer verletzt

Mering - Gestern, um 21.40 Uhr, missachtet eine 45-jähriger Merchinger laut Zeugenaussage das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage an der Einmündung Bundesstraße 2 / Staatsstraße 2380. Ein abbiegender Linienbus, welcher folglich bei Grün in den Einmündungsbereich einbog, wurde hierbei frontal von dem Pkw des

45-Jährigen erfasst. An beiden Fahrzeugen entstand ein massiver Frontschaden. Die beiden Fahrzeugführer konnten sich eigenständig aus den Fahrzeugen befreien. Der 45-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und wurde mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma, Beckentrauma, diversen Brüchen und Verdacht auf innere Blutungen noch am selben Abend im Uniklinikum Augsburg notoperiert. Im Linienbus befanden sich keine Fahrgäste, der Fahrer erlitt einen Schock.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Bundesstraße war für einen Zeitraum von ca. 2 ½ Stunden gesperrt.

1693 – Pinkelpause: Pkw rollt in Leitplanke

Donauwörth OT Nordheim - Am 25.08.2022, um 10.30 Uhr, fuhr ein 48-jähriger Autofahrer aus einer Lechgemeinde nach eigenen Angaben am Anschluss Nordheim von der B 16 ab. Er hielt unmittelbar nach der Einmündung zur Staatsstraße 2215 mit seinem Pkw neben der dortigen Fahrbahn an, um eine dringende Notdurft zu verrichten. Während der Verrichtung rollte der Elektro-Pkw aufgrund nicht angezogener Handbremse los und prallte gegen eine Leitplanke. Der Schaden an den Wagen und der Verkehrseinrichtung liegt bei insgesamt ca. 1.500 Euro. Die verständigten Polizeibeamten verzichteten auf eine Ahndung und verständigten die zuständige Straßenmeisterei.