Zeugenaufruf der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.Opf.



Wie bereits berichtet wurde am Dienstag, 23. August 2022, gegen 11.54 Uhr der Polizei mitgeteilt, dass eine Frau am Unteren Markt mehrere Personen mit einem schwertähnlichen Gegenstand verletzt haben soll, woraufhin es zu einem Großeinsatz der Polizei kam. Eine Frau konnte festgenommen werden und wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen die Tatverdächtige erging ein Unterbringungsbefehl.

Etwa zeitgleich mit der Tat am Unteren Markt wurde bei der Polizei in Vohenstrauß ein Vorfall zur Anzeige gebracht, der sich gegen 11.20 Uhr in Vohenstrauß ereignet hatte. Offenbar hatte dort die Beschuldigte vor einer Apotheke versucht, einen 63-jährigen Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit grundlos, mit dem sichergestellten Degen, zu verletzen. Der Mann erlitt lediglich eine Hautrötung.

Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizei Weiden i.d.Opf sucht weiterhin nach Zeugen. Insbesondere werden Personen gesucht, welche die Frau im Vorfeld im Bereich der Weidener Fußgängerzone bzw. Tathandlungen der Frau in Vohenstrauß beobachten konnten. Darüber hinaus wird dringend ein weiterer Zeuge in der Weidener Innenstadt gesucht, der ebenfalls eingeschritten ist und die Tatverdächtige mit fixiert hat. Hierbei handelt es sich um einen jungen Mann mit kurzer schwarzer Hose, einem blauen T-Shirt und einem schwarzen Basecap. Der Mann hatte zudem einen dunklen, getrimmten Bart. Der Mann wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.Opf. zu melden.

Weiterhin wird gebeten, Videos und Fotos von der Tat im Upload-Portal der Polizei hochzuladen.

Upload-Portal der Polizei

Die Polizei bittet, keine Videos oder Bilder in den sozialen Netzwerken zu veröffentlichen, sondern diese der Polizei für die Ermittlungen zur Verfügung zu stellen. Hierzu wurde eigens ein Upload-Portal der Polizei geschaltet, das unter folgendem Link erreicht werden kann:

Link zum Uploadportal: https://medienupload-portal04.polizei.bayern.de

Insbesondere vom Befahren des Fahrzeugs der Fußgängerzone bzw. aus der unmittelbaren Umgebung des Geschehens im Zeitraum von 11:30 bis 12:00 Uhr, bitten die Ermittler, Video- und Fotomaterial möglichst umgehend über dieses Upload-Formular der Polizei zur Verfügung zu stellen.

Weitere Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Weiden unter Tel. 0961/401-2222 entgegen.