FREILASSING, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Ein Brand an einem Mehrfamilienhaus im Stadtgebiet von Freilassing am Donnerstagnachmittag, 25. August 2022, verursachte hohen Sachschaden. Zwei Bewohner wurden leicht verletzt, die Kriminalpolizei Traunstein übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Gegen 16:00 Uhr brach an einem Mehrfamilienhaus in der Staufenstraße in Freilassing ein Feuer aus, das rasch auf den Dachstuhl übergriff. Die eingesetzten Helfer der Feuerwehr konnten die Bewohner des Hauses schnell evakuieren und das Feuer unter Kontrolle bringen, dennoch ist das Ausmaß des Schadens enorm. Die Wohnungen im 1. Obergeschoss wurden teilweise und im Dachgeschoss größtenteils zerstört. Auch der Dachstuhl musste von der Feuerwehr geöffnet werden und wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe dürfte im mittleren sechsstelligen Bereich liegen.

Zwei Bewohner des Hauses erlitten leichte Verletzungen. Die übrigen Bewohner blieben zum Glück unverletzt und konnten alle bei Bekannten unterkommen.

Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) der Kripo Traunstein übernahmen vor Ort die Sachbearbeitung, die in weiterer Folge durch Brandermittler des Fachkommissariats 1 fortgeführt werden. Die Brandursache steht derzeit noch nicht fest und ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen aktuell nicht vor. Das Anwesen ist vorübergehend nicht mehr bewohnbar.