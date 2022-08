SIEGSDORF, LKR. TRAUNSTEIN / ARZBERG, LKR. WUNSIEDEL. Seit dem 16. August 2022 wurde Herr Maximilian Feckl (70) nicht mehr gesehen. Er hielt sich an dem Tag in Arzberg (Lkr. Wunsiedel) auf und wollte mit dem Zug zurück an seinen Heimatort Siegsdorf (Lkr. Traunstein) fahren, kam dort aber nicht an. Angehörige erstatteten Vermisstenanzeige. Die Polizeiinspektion Traunstein bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Herrn Feckl.

Seit dem 16. August 2022 wird Herr Maximilian Feckl (70) aus Siegsdorf vermißt. Herr Feckl hielt sich bis zum 16. August in Arzberg (Lkr. Wunsiedel) auf und wollte an diesem Tag eigentlich mit dem Zug zurück an seinen Wohnort nach Siegsdorf fahren. Dort kam er bislang jedoch nicht an. Angehörige erstatteten daraufhin Vermisstenanzeige. Jegliche Kontaktversuche blieben erfolglos, auch alle Ermittlungen der Polizeiinspektion Traunstein liefen bislang ins Leere.

Personenbeschreibung:

Herr Feckl ist 167 cm groß und hat eine kräftige Statur, er hat kurze grau-weiß melierte Haare und war zuletzt mit einem schwarzen T-Shirt, einer kurzen grauen Hose und einem schwarzen Cap mit dem Aufdruck „Augsburg“ bekleidet.

Personen, welche den Vermissten seit dem 16. August 2022 gesehen haben, seitdem Kontakt zu ihm hatten oder Hinweise geben können, wo er sich aufhält, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Traustein unter der Telefonnummer (0861) 98730 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.