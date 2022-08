Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bayreuth

BAYREUTH. Zwei Männer stehen im Verdacht in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Bayreuther Schule eingestiegen zu sein. Eine Streife der Polizei Bayreuth konnte die zunächst Flüchtigen stellen und festnehmen. Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Bayreuth und der Staatsanwaltschaft Bayreuth führten in diesem Zusammenhang nun zur Aufklärung der Einbruchserie in Schulen in und um Bayreuth.

Am frühen Dienstagmorgen, um 1.30 Uhr, bemerkte ein Zeuge das Auslösen eines Bewegungsmelders der Schule in der Ziegelleite in Bayreuth und verständigte die Polizei. Offenbar registrierten die Täter das Eintreffen der Polizeistreife und ergriffen ohne Beute die Flucht. Die umgehend eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, führte zur Ergreifung zweier Tatverdächtiger.

Die Kriminalpolizei Bayreuth übernahm die Ermittlungen. Bei den Wohnungsdurchsuchungen stießen die Kriminalbeamten auf Diebesgut, das vergangenen Schuleinbrüchen zugeordnet werden konnte. Weitere Ermittlungen und Vernehmungen führten nun zur Aufklärung von insgesamt vierzehn Einbrüchen der vergangenen Monate. Die Tatverdächtigen sollen demnach für elf Einbrüche in Schulen und Sportheime in Bayreuth, je einen Einbruch in Schulen in Eckersdorf und Gößweinstein sowie einen Einbruch in eine Metzgerei in Wolfsbach verantwortlich sein.

Die Tatverdächtigen wurden am Dienstagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth Untersuchungshaftbefehl gegen die 29 und 35 Jahre alten Männer. Sie sitzen nun in Justizvollzugsanstalten.