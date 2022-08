ROßBACH, LKR. ROTTAL-INN. Ausgehend von einem motorisierten Zweirad kam es am 25.08.2022, gegen 18:46 Uhr zu einem Brand in der Garage eines freistehenden Einfamilienhauses.

Der 15-jährige Eigentümer des Fahrzeugs hatte dieses nach der Benutzung in der Garage untergestellt. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache geriet das Krad in Brand, wobei sich der Jugendliche leichte Verbrennungen am Arm zuzog, in deren Folge er der stationären Behandlung zugeführt wurde. Da das Feuer im Weiteren auf die Holzverschalung des Wohngebäudes übergriff und in der Garage ein Leichtkraftrad beschädigt wurde, beläuft sich der geschätzte Sachschaden auf einen hohen fünf- bzw. niedrigen sechsstelligen Eurobetrag.

Durch die eingesetzten Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl unterbunden und eine erfolgreiche Brandbekämpfung realisiert werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Kriminalpolizei Passau übernommen.

Veröffentlicht am 25.08.2022, 22:30 Uhr.