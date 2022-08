ALZENAU, LKR ASCHAFFENBURG. Am Donnerstagabend kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2305. Ein Motorradfahrer erlag im Nachgang im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge fingen Feuer und brannten zum Teil aus. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

Bisherige Erkenntnisse der Polizei lassen darauf schließen, dass der Fahrer eines Kleintransporters kurz nach 18:00 Uhr von einem Feldweg gegenüber der Herrenmühle auf die Staatsstraße 2305 in Richtung Mömbris einbiegen wollte und hierbei aus bislang ungeklärter Ursache einen in Richtung Alzenau fahrenden Motorradfahrer übersah. Der Zweiradfahrer hatte offenbar keine Chance mehr dem Hyundai auszuweichen. Sein Kraftrad kollidierte frontal mit dem Auto. Der Kradfahrer rutschte unter den Pkw und blieb dort schwerverletzt liegen. Die beiden Fahrzeuge fingen bei dem Unfall Feuer und brannten zum Teil komplett aus. Beherzte Ersthelfer zogen den bewusstlosen Kradfahrer unter dem Pkw hervor und begannen sofort mit Erster Hilfe. Der 30-Jährige wurde von einem Notarzt noch an der Unfallstelle bestmöglich versorgt und im Anschluss vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenige Zeit später seinen schweren Verletzungen erlag. Der 59-Jährige Pkw-Fahrer wurde unverletzt.

Die Polizeiinspektion Alzenau übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache, die von einem Sachverständigen unterstützt werden. Neben mehreren Polizeistreifen waren auch die Feuerwehr mit zahlreichen Kräften und der Rettungsdienst mit einem Rettungshubschrauber vor Ort. Die Staatsstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.