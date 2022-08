FREISING, OT EGGERTSHOFEN; Am späten Vormittag des heutigen Tages wurde gegen 11:40 Uhr ein Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Eggertshofen, einem Ortsteil von Freising, mitgeteilt. In der Folge eilten zahlreiche Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst an die Brandörtlichkeit.

Das Feuer konnte durch die eingesetzten Feuerwehren aus der Umgebung schnell eingedämmt werden. Die Löscharbeiten dauern zur Stunde an und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Personen wurden nicht verletzt. Wohngebäude wurden durch das Feuer nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Durch den Brand wurde unter anderem eine Stallung völlig zerstört. Ein Großteil der ca. 80 im Stall untergebrachten Kühe konnte rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Ein Tier ist verendet. Der restliche Viehbestand wird zeitnah veterinärmedizinisch untersucht. Es entstand hoher Sachschaden, der noch nicht beziffert werden kann.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner mittels Twittermeldungen und Lautsprecherdurchsagen der Polizei vorübergehend aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Durchgeführte Messungen der Feuerwehr ergaben keine Hinweise darauf, dass gefährliche Stoffe in die Luft gelangt sind.

Der Rauch hatte auch Auswirkungen auf den Flugverkehr des nahegelegenen Flughafens München. Hier musste der Flugbetrieb zeitweise eingestellt werden.

Im Zuge des Feuerwehreinsatzes mussten mehrere Straßen gesperrt werden.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei Erding übernommen. Mit Ergebnissen ist frühestens im Laufe des morgigen Tages zu rechnen, da die Brandörtlichkeit vorher nicht vollständig untersucht werden kann.