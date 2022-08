REGENSBURG. Erneut wurde eine Fassade eines Tauchgeschäfts in der Nacht vom 23. auf den 24. August mit einem politisch motivierten Graffiti-Schriftzug versehen. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet um Zeugenhinweise.

Bereits in den Nächten vom 4. auf den 5. August und 11. auf den 12. August wurde das Haus in der Prüfeninger Straße in Regensburg durch, zum Teil beleidigende, Graffiti beschädigt. Bei dem Geschäftsinhaber handelt es sich um einen Regensburger Stadtrat. Nun ist es erneut zu einer Schmierschrift gekommen. Der ca. 2x2 m große Schriftzug legt auch in diesem Fall einen politisch motivierter Hintergrund der Tat nahe.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen. Sie bittet unter der Telefonnummer 0941/506-2888 um Zeugenhinweise.