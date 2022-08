REGENSBURG. Die Regensburger Polizei konnte eine größere Menge Crystal aus dem Verkehr ziehen. Eine mutmaßliche Händlerin befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Der Polizeiinspektion Regensburg Süd wurden Hinweise bekannt, dass eine 34-jährige Regensburgerin mit Drogen handeln könnte. Dieser Verdacht konnte durch entsprechende Ermittlungen, die in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Regensburg geführt wurden, erhärtet werden. Das Amtsgericht Regensburg erließ deshalb einen Beschluss zur Wohnungsdurchsuchung.

Als Beamte der PI Regensburg Süd diesen am Mittwoch, 24. August 2022 vollzogen, konnten diese circa 80 Gramm Crystal, mehrere hundert Euro Bargeld sowie einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker auffinden und sicherstellen. Die Polizei nahm die 34-Jährige vorläufig fest. Weitere Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Regensburg übernommen. Die Festgenommene wurde zwischenzeitlich einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des Handels mit Crystal in nicht geringen Mengen. Außerdem besteht der Verdacht eines Vergehens nach dem Waffengesetz. Die Frau wurde bereits in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.