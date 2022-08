1241. Rassistische Beleidigung – Feldmoching

Am Freitag, 19.08.2022, gegen 13:20 Uhr, befanden sich eine 19-Jährige mit Wohnsitz in Nürnberg sowie eine 18-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Landsberg in der U-Bahnstation Feldmoching.

Auf dem Weg zum Ausgang wurden sie von einer bislang unbekannten Täterin aus der Ferne rassistisch beleidigt. Die beiden Frauen waren aufgrund ihrer Kleidung als Muslima erkenntlich.

Mehrere Passanten konnten die Beleidigungen wahrnehmen. Ein bislang unbekannter Zeuge sprach die unbekannte Täterin an und forderte sie auf, die Beleidigungen zu stoppen.

Die beiden Frauen verließen den U-Bahnhof und erstatteten auf einer Polizeidienststelle Anzeige.

Das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täterin wurde wie folgt beschrieben:

Weiblich, ca. 42 Jahre alt, ca. 160 cm groß, kräftige Statur, dunkle Hautfarbe, osteuropäisches Erscheinungsbild und sprach gebrochen Deutsch; sie trug ein orangefarbenes T-Shirt, eine rosa Bluse, eine kurze grüne Hose sowie weiße Schuhe.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des U-Bahnhofes Feldmoching Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1242. Trickdiebstahl durch falsche Handwerker – Isarvorstadt

Am Mittwoch, 24.08.2022, gegen 12:30 Uhr, betraten zwei bislang unbekannte Täter ein Anwesen in der Isarvorstadt und sprachen vor ihrer Wohnungstür eine über 80-Jährige mit Wohnsitz in München an. Einer der Täter gab sich als Handwerker aus und behauptete er müsse das Warmwasser in der Wohnung der Seniorin überprüfen. Der zweite Täter verblieb vor der geöffneten Eingangstür.

Der falsche Handwerker ließ die über 80-Jährige in Küche und Bad die Wasserhähne aufdrehen, die sie dann beobachten sollte. Diese Ablenkung nutzte der zweite Täter, betrat die Wohnung und durchsuchte verschiedene Schubläden. Er entwendete Bargeld, Gold- und Silberschmuck im Gesamtwert von über Tausend Euro. Im Anschluss entfernten sich die beiden Täter in unbekannte Richtung.

Erst mit zeitlichem Verzug bemerkte die Seniorin den Diebstahl und informierte einen Bekannten, welcher den Polizeinotruf 110 wählte.

Das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter, der die Wohnung betreten hatte, wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 45 Jahre alt, ca. 175 cm groß, kräftige Figur, kurze Haare und war mit einer beigen Arbeitsjacke bekleidet

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Isartalstraße, Ehrengutstraße, Wittelsbacherstraße und Dreimühlenstraße (Isarvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

1243. Trickdiebstahl durch falsche Handwerker – Obergiesing

Am Mittwoch, 24.08.2022, gegen 14:45 Uhr, klingelte ein bislang unbekannter Täter an der Wohnungstür einer über 80-Jährigen mit Wohnsitz in München und gab vor ein Heizungsableser zu sein. Bereits gegen 12:00 Uhr bekam die über 80-Jährige einen Anruf von einem anderen unbekannten Mann, welcher ihr den Besuch eines Heizungsablesers ankündigte.

Aufgrund dieser telefonischen Ankündigung ließ die Seniorin den falschen Handwerker in ihre Wohnung. Dieser wies die über 80-Jährige an, im Badezimmer die Wasserhähne aufzudrehen und zu beobachten. Diesen Umstand nutzte ein zweiter unbekannter Täter, der zunächst unbemerkt in die Wohnung gelangte und im Schlafzimmer eine Schatulle mit mehreren Schmuckstücken im Wert von mehreren Hundert Euro an sich nahm. Die Seniorin bemerkte den zweiten Täter, woraufhin beide aus der Wohnung flüchteten.

Eine unverzüglich eingeleitete polizeiliche Fahndung führte nicht zum Ergreifen der Täter.

Die weiteren Ermittlungen übernahm das Kommissariat 65 (Trickbetrug).

Die Täter wurden von der Seniorin wie folgt beschrieben:



Täter 1: Männlich, 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, sportliche Figur, Oberlippenbart, dunkles zurück gegeltes Haar, südeuropäisches Erscheinungsbild; er war bekleidet mit einem blau-geblümtem Hemd und er trug eine OP-Maske

Täter 2: Männlich, 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, sportliches Erscheinungsbild; braunes T-Shirt und er hatte eine braune Umhängetasche dabei

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Amerstorfferstraße, Tegernseer Landstraße, Stettnerstraße und Stadelheimer Straße (Obergiesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

1244. Einbruch in Bürogebäude – Hohenschäftlarn

Zwischen Dienstag, 23.08.2022, 20:30 Uhr, bis Mittwoch, 24.08.2022, 06:00 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Bürogebäude in Hohenschäftlarn, indem sie ein Fenster aufhebelten.

Im Inneren wurde das Objekt nach Stehlgut durchsucht. Sie entwendeten eine Geldkassette mit mehreren Hundert Euro Bargeld und verließen den Tatort unerkannt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Am Wagnerfeld, Starnberger Straße und Kirchberg (Hohenschäftlarn) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1245. Verkehrsunfall – Fasanerie

Am Mittwoch, 24.08.2022, gegen 13:45 Uhr, fuhr ein über 80-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Augsburg mit einem Opel Pkw, die Feldmochinger Straße in Richtung Moosach. Kurz nach der Einmündung zur Borsigstraße kreuzt das straßenbündige Gleis der S-Bahn und des Regionalzugverkehrs die Fahrbahn der Feldmochinger Straße. Der Bahnübergang wird durch zwei Schranken in jede Richtung vollständig vom öffentlichen Straßenverkehr abgetrennt, wenn eine Zugdurchfahrt ansteht.

Zum Zeitpunkt als der über 80-Jährige an die Schranken fuhr, waren diese bereits geschlossen. Zudem zeigte die Ampel am Bahnübergang Rotlicht.

Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der über 80-Jährige frontal gegen die erste Schranke, drückte diese dadurch in Fahrtrichtung auf. Er überfuhr anschließend die Gleise und stieß frontal gegen die zweite Schranke. Danach kam sein Fahrzeug zum Stehen. Der über 80-Jährige blieb unverletzt.

Am Pkw entstand ein Totalschaden. Die beiden Schranken wurden schwer beschädigt. Der Gesamtschaden wird nach aktuellem Ermittlungsstand auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Die Feldmochinger Straße musste zunächst für die Dauer von 30 Minuten vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet. Nachdem festgestellt wurde, dass die Schranken nicht mehr funktionstüchtig waren, musste der Verkehr im dortigen Bereich geregelt werden. Es kam hierdurch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.