LAMERDINGEN. Am Donnerstag zur Mittagszeit fuhr ein 69-jähriger Mann mit seinem Minivan von Dillishausen kommend nach Lamerdingen und prallte gegen ein geparktes Fahrzeug.

In der Ortschaft kam er wohl in Folge eines Sekundenschlafes nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Pkw. Dieser Pkw wurde dadurch gegen einen Gartenzaun geschoben. Der Fahrer sowie seine Ehefrau auf dem Beifahrersitz und fünf Enkel in Alter zwischen fünf und dreizehn Jahren wurden beim Unfall nur sehr leicht verletzt, da sie alle ordnungsgemäß gesichert waren. Da der geparkte Pkw entgegen der Fahrtrichtung stand, lautete die Meldung über Notruf zunächst, dass es sich um einen Frontalzusammenstoß handelt. Deshalb waren mehrere Rettungsfahrzeuge und die Freiwillige Feuerwehr alarmiert worden, die glücklicherweise nicht viel zu tun hatten.

Der Schaden an beiden Fahrzeugen und dem Gartenzaun wird auf 20.000 Euro geschätzt.

(PI Buchloe)

