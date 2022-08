BAYREUTH. Einbrecher erbeuteten am Mittwochvormittag Bargeld und Schmuck in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Bayreuther Stadtteil Roter Hügel. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen 5 Uhr und 13.30 Uhr brachen die Unbekannten in die Wohnung im dritten Obergeschoß des Mehrfamilienhauses im Meranierring ein. Gewaltsam öffneten sie die Wohnungstür und durchsuchten alle Räumlichkeiten, bis sie eine hohe Summe Bargeld und mehrere Schmuckstücke entdeckten. Die Einbrecher drangen noch in eine weitere, leerstehende Wohnung in dem Gebäude ein, bevor sie im Anschluss unerkannt entkamen. Die Täter hinterließen einen Sachschaden von zirka 500 Euro.

Zeugen, die am Mittwochvormittag im Meranierring, insbesondere in der Nähe des Spielplatzes Seckendorffweg, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten sich mit der Kripo in Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 in Verbindung zu setzen.