REGENSBURG. Im Jahr 2021 ereigneten sich im Stadtgebiet Regensburg 337 Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Senioren (ab 65. Lebensjahr), hierbei wurden 90 Personen verletzt. 44 der Beteiligten waren als Fahrradfahrer / Pedelecfahrer (Fahrräder mit Motorunterstützung bis 25 km/h) unterwegs. Im Rahmen einer Präventionsveranstaltung können Seniorinnen und Senioren an einen Sicherheitskurs im Verkehrsgarten den sicheren Umgang mit Elektrofahrrädern zur Steigerung der Sicherheit im Straßenverkehr üben.

Der Anteil der Seniorinnen und Senioren in der Bevölkerung steigt weiter an. Der Bedarf an Mobilität dieser Zielgruppe wird durch neue Formen der Fortbewegung, insbesondere der Pedelecs, verstärkt, birgt jedoch auch Gefahren für diesen Personenkreis. Sowohl durch die höhere Geschwindigkeit wie auch durch das zusätzliche Gewicht der motorunterstützten Zweiräder kommt es in vielen Verkehrssituationen zu neuen Problemstellungen.

Deswegen bietet, wie bereits im Frühjahr diesen Jahres, die Polizeiinspektion Regensburg Süd auch im Herbst 2022 wieder Kurse für Seniorinnen und Senioren an. Im Verkehrsgarten am Weinweg können Interessierte mit ihren eigenen Pedelecs Parcours durchfahren und hierbei ihre Fahrfertigkeit, ihren Gleichgewichtssinn und ihr Reaktionsvermögen auf den Prüfstand stellen. Des Weiteren ist es möglich sich vor Ort von einem Fachmann über Technik und Zubehör der Pedelecs informieren zu lassen.

Es werden vorerst zwei Termine am 17.09.2022 von 09.00 - 10.30 Uhr und von 10:30 - 12:00 Uhr angeboten. Teilnehmer müssen ihr eigenes Pedelec sowie einen Fahrradhelm mitbringen. Die Teilnehmerzahl ist pro Termin auf 10 Personen begrenzt. Deshalb ist eine vorherige Anmeldung bis zum 14.09.2022 bei der PI Regensburg Süd, Tel: 0941/506-2001, E-Mail: pp-opf.regensburg.pi-sued@polizei.bayern.de zwingend erforderlich. Die Regensburger Polizei freut sich über eine rege Teilnahme.