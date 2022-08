SCHWEINFURT. Am Mittwochnachmittag übergab eine Frau einen fünfstelligen Bargeldbetrag an einen unbekannten Mann, nachdem sie im Vorfeld Telefonbetrügern aufgesessen war. Die Kripo ermittelt und bittet um Hinweise.



Am Mittwochmittag wurde eine 64-Jährige von Telefonbetrügern angerufen und mittels einer bekannten Masche unter Druck gesetzt. Angeblich habe die Tochter einen Verkehrsunfall verursacht und könne nun nur durch die Hinterlegung einer Kaution vor dem Gefängnis bewahrt werden. Durch den Unfall wären zwei Menschen ums Leben gekommen. Aus großer Sorge um ihr Kind übergab die Frau gegen 13:45 Uhr Bargeld in fünfstelliger Höhe an eine ihr unbekannte Person.

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

ca. 35 Jahre alt

rund 175cm groß

schlank

Brillenträger

trug ein weißes Hemd und blaue Jeans

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und bittet Personen, die Angaben zu dem unbekannten Mann machen können, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.



Leg‘ auf! Die Präventionskampagne des Polizeipräsidiums Unterfranken

Aufgrund der weiterhin hohen Fallzahlen im Bereich Callcenter-Betrug und dem damit verbundenen finanziellen Schaden, aber auch den psychischen Folgen für die Betroffenen, hat sich das Polizeipräsidium Unterfranken Ende 2020 dazu entschieden, zum Schutz der Opfer auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit nochmals aktiv zu werden und die Präventionskampagne “Leg´auf!” gestartet.



Das Ziel dieser Kampagne ist es, insbesondere ältere Menschen und deren Angehörige über die Phänomene wie „Enkeltrickbetrug“ und „Falsche Polizeibeamte“ zu informieren, zu sensibilisieren und Verhaltenstipps zu geben. Die wichtigsten Botschaften sind: