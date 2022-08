ECHING, LKR. FREISING; In der Nacht auf den 05.08.2022 wurde im Bereich um das Blasmusikfestival "Brass Wiesn" eine schwer verletzte Person aufgefunden, die von einem Kraftfahrzeug überfahren wurde. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Zusammenstoß und konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei sucht dringend nach einem namentlich nicht bekannten Ersthelfer und weiteren Unfallzeugen!

Am Freitag, den 05.08.2022, wurde gegen 01:00 Uhr eine schwer verletzte Person mittig des Südzauns im Bereich um das Blasmusikfestival "Brass Wiesn" in Eching aufgefunden. Aufgrund der Spurenlage vor Ort geht die Polizei davon aus, dass der 34-Jährige von einem Kraftfahrzeug überfahren wurde. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Zusammenstoß. Bislang konnten weder der Fahrer noch das Unfallfahrzeug ermittelt werden. Das Unfallopfer befindet sich nach wie vor in stationärer Behandlung in einem Krankenkaus.

Zur Klärung des Unfallgeschehens ist bei der zuständigen Polizeiiinspektion Neufahrn eine Ermittlungsgruppe eingerichtet worden. Diese wird von Spezialisten für Verkehrsunfallflucht von der Verkehrspolizeiinspektion Freising sowie von Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Erding unterstützt, um den flüchtigen Unfallbeteiligten zu ermitteln.

Neben weiteren Zeugen des Unfalls sucht die Polizei dringend nach einem Ersthelfer, der namentlich nicht bekannt ist. Er verließ den Auffindeort, nachdem er Erste Hilfe geleistet hatte, ohne dass seine Personalien erhoben wurden. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 25-30 Jahre alt

blaue Augen

leicht blonder Vollbart (eher unrasiert, nicht so lang)

sprach bayerischen Akzent

bekleidet mit brauner Lederhose

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neufahrn unter 08165/95100 entgegen.