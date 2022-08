Der Dienstbereich grenzt im Norden an Sendling, im Osten an die Isar, im Süden an die Gemeinde Pullach im Isartal und im Westen an Hadern und Neuried.

Die Stadtteile weisen unter-schiedlichste Charaktere auf. Obersendling, wo unter anderem die McDonalds-Zentrale Deutschland ansässig ist, zeigt sich im Wesentlichen gewerblich geprägt. Neben dem Villenviertel findet sich in Solln auf dem Gelände des Guts Warnberg mit 580,05 m über NN auch die höchste natürliche Erhebung Münchens. In Thal-kirchen steht der Erholungs- und Freizeitwert im Vordergrund. Vor allem in den Sommermonaten zieht es zahlreiche Einheimische und Touristen an die Isarauen, in das Naturbad Maria Einsiedel oder an den Hinterbrühler See. Der Campingplatz Thalkirchen wird insbesondere zur Wiesnzeit von internationalen Besucherinnen und Besuchern aufgesucht. Weiterhin ist die Floßlände als Endpunkt für Floßfahrten von Wolfratshausen nach München überregional bekannt.

Polizeipräsident Thomas Hampel wünschte Herrn PR Andreas Heynig für die Bewältigung seiner künftigen Aufgaben viel Erfolg und dankte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das hervorragende Engagement für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger.