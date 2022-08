DIESSEN Am gestrigen Dienstag, 23.08.2022, geriet in Dießen am Ammersee eine Gartenhütte in Brand. Es entstand Sachschaden im höheren 5-stelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 16.20 Uhr wurden die Rettungskräfte über den Brand einer Holzhütte eines Anwesens im Oberen Anger informiert. Das Feuer war nach bisherigen Erkenntnissen in dem Stadel ausgebrochen. Die Flammen griffen in der Folge auf die Garage des Nachbargrundstücks über und zerstörten Teile der Außenwand und die dort auf dem Dach angebrachte Photovoltaikanlage.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Dießen, St. Georgen und Landsberg am Lech konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Es entstand ersten Einschätzungen zufolge ein Sachschaden im höheren 5-stelligen Bereich. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck geht nach aktuellem Ermittlungsstand von einem technischen Defekt als Brandursache aus.