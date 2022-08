COBURG. Nach dem Brandgeschehen am Coburger Rathaus laufen die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Coburg und Kriminalpolizei Coburg nach wie vor auf Hochtouren. Der festgenommene 54-Jährige wurde am Mittwochnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft seine vorläufige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus wegen des Verdachts der Brandstiftung angeordnet hat.

Der amtsbekannte Coburger soll die beiden Dienstwagen des Oberbürgermeisters und der weiteren Bürgermeister der Stadt Coburg in Brand gesteckt haben.

Durch die umfangreiche Ermittlungsarbeit und intensive Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige kurze Zeit nach Ausbruch des Feuers im Innenstadtbereich festgenommen werden. Im Rahmen der Festnahme fanden die Beamten bei dem Mann diverse Utensilien, die mit der Brandstiftung in Verbindung stehen könnten. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern derzeit noch an.