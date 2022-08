BAMBERG. Die Präventionstage, die am 23. und 24. August im Bamberger Stadtzentrum stattfanden, waren ein voller Erfolg. Besonders großen Anklang fand die Aktion „coffee with a cop“ am Maximiliansplatz. Zahlreiche Besucher nutzten die Möglichkeit, sich bei einer Tasse Kaffee von Polizistinnen und Polizisten zum Thema Callcenter Betrug beraten zu lassen. Die eingesetzten Beamten der Polizei Bamberg-Stadt und der Kriminalpolizei Bamberg verteilten hunderte Klappaufsteller und Info-Flyer der polizeilichen Kampagne gegen Callcenter Betrug, die unter dem Hashtag #NichtmitmeinerOma #NichtmitmeinemOpa in den sozialen Medien vertreten ist, an Bürgerinnen und Bürger aus ganz Deutschland, an Supermärkte, Geschäfte und Altenheime. Außerdem führten sie unzählige Gespräche mit interessierten Passanten. Auch Medienvertreter waren vor Ort und berichteten über die Kampagne. Nach der Aktion dürften es Trickbetrüger im Raum Bamberg deutlich schwerer haben.