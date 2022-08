WALDKRAIBURG, LKR. MÜHLDORF AM INN. Am 22. August 2022 schändeten Unbekannte die KZ-Gedenkstätte „Mühldorfer Hart“, indem Nazi-Symbole und andere Schmierereien an Gedenktafeln und Ausstellungsgegenständen angebracht wurden. Das Fachkommissariat für Staatsschutzdelikte der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernahm die Ermittlungen und bittet dabei auch um Zeugenhinweise.

Ein Zeuge teilte der Polizeiinspektion Waldkraiburg am Nachmittag des 22. August mit, dass er mehrere Schmierereien an der KZ-Gedenkstätte „Mühldorfer Hart“ festgestellt habe. Vor Ort stellte die Polizei an Gedenksteinen und Gedenktafeln diverse Schmierereien fest, darunter mehrere Hakenkreuze sowie andere Schmähungen.

Die Sachbearbeitung in dem Fall übernahm das für Staatsschutzdelikte zuständige Fachkommissariat K5 der Kripo Traunstein. Die Beamten ermitteln wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen die bislang unbekannten Täter. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen muss von zumindest zwei Tätern ausgegangen werden, welche dabei Edding-Stifte mit schwarzer Farbe verwendeten. Als Tatzeitraum konnte die Zeit am Montag, 22. August 2022, zwischen 09.00 Uhr und 15.25 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht, weshalb die Kripo sich auch mit der Bitte um Zeugenhinweise an die Öffentlichkeit wendet:

Wer hat am Montag (22.08.2022) in der Zeit zwischen etwa 09.00 und etwa 16.00 Uhr im Bereich der Gedenkstätte Personen gesehen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer kann der Kriminalpolizei sonst sachdienliche Hinweise in dem Fall geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter der Telefonnummer (0861) 98730 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.