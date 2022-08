BAMBERG. Am Donnerstag startet die 72. Sandkerwa und dauert bis Montag an. Die Polizei Bamberg ist während dieser Zeit besonders im Festbereich präsent – am Freitag begleitet zusätzlich das Social Media-Team die Einsätze der Beamtinnen und Beamten in den sozialen Medien.

Mit über 200.000 Besuchern rechnen die Verantwortlichen in den bevorstehenden fünf Tagen. In der Spitze werden sich zirka 30.000 Menschen gleichzeitig in der historischen Altstadt befinden. Die Polizei Bamberg sorgt dabei mit Unterstützung durch Kräfte aus ganz Oberfranken, der Bereitschaftspolizei und auch der Bundespolizei dafür, dass Klein Venedig sicher bleibt.

Viele Delikte entstehen aus anfangs harmlosen Reibereien oder verbalen Streitigkeiten. Damit diese nicht eskalieren, sind Kommunikationsteams der Polizei Oberfranken im Sandgebiet unterwegs.

Das Social Media-Team begleitet die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten von Freitagabend, 20 Uhr, bis Samstagfrüh, 4 Uhr, und informiert nahezu live über die Einsätze auf dem Twitter- und Instagram-Kanal der Polizei Oberfranken.

Wer die Tweets der Polizei nicht verpassen möchte - die Beiträge sind öffentlich einsehbar und können mit dem Hashtag #Sandkerwa22 gesucht werden. Bereits zum Bürgerfest in Bayreuth twitterte die Polizei Oberfranken unter dem Hashtag #Bürgerfest22.