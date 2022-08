1233. Einbruch in Ladengeschäft – Laim

Im Tatzeitraum von Montag, 22.08.2022, 19:15 Uhr, bis Dienstag, 23.08.2022, 06:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Ladengeschäft in Laim.

Dazu öffneten sie gewaltsam eine Zugangstür des Geschäftes und betraten dieses vermutlich über diese. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Stehlgut und entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Egetterstraße, Willibaldstraße, Agnes-Bernauer-Straße und Gotthardstraße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1234. Trickdiebstahl durch falsche Handwerker – Am Hart

Am Dienstag, 23.08.2022, gegen 12:30 Uhr, läuteten zwei bislang unbekannte Täter an der Wohnungstür einer über 80-Jährigen mit Wohnsitz in München. Sie gaben an, Wasserwerker zu sein und die Heizungen und Wasserleitungen überprüfen zu müssen. Sie betraten die Wohnung und baten die über 80-Jährige im Badezimmer das Wasser aufzudrehen.

Nachdem die beiden unbekannten Täter die Wohnung wieder verlassen hatten, bemerkte die Seniorin das Fehlen mehrerer Schmuckstücke im Wert von mehreren Tausend Euro. Sie verständigte den Polizeinotruf 110. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 65 (Trickbetrug) übernommen.

Ein Täter konnte von der über 80-Jährigen wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, normale Figur, braune Augen und trug einen sogenannten Blaumann

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schliemannweg, Dientzenhoferstraße und Max-Liebermann-Straße (Am Hart) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

1235. Trickdiebstahl durch falsche Handwerker – Berg am Laim

Am Dienstag, 23.08.2022, gegen 13:00 Uhr, wurde eine über 90-Jährige mit Wohnsitz in München vor ihrer Haustür in Berg am Laim von einem ihr unbekannten Mann angesprochen. Dieser gab an, dass es im Haus einen Wasserrohrbruch gegeben hätte und er alle Wohnung überprüfen müsse.

Zusammen mit der Seniorin betrat der unbekannte Täter die Wohnung und gab ihr den Auftrag, im Bad auf das Wasser zu achten. Währenddessen entwendete der unbekannte Täter mehrere Schmuckstücke aus dem Schlafzimmer und entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die über 90-Jährige bemerkte den Diebstahl erst einige Zeit später und verständige daraufhin den Polizeinotruf 110. Der Wert der Schmuckstücke kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 65 (Trickbetrug) übernommen.

Die über 90-Jährige konnte den Täter wie folgt beschreiben:

Männlich, dicke Figur, sprach hochdeutsch, zurückgekämmte Haare, blaue Augen; er trug einen sogenannten Blaumann

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Berg-am-Laim-Straße, Freisinger Straße, Weihenstephaner Straße und Tomanweg (Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

1236. Körperverletzungsdelikt – Altstadt

Am Dienstag, 23.08.2022, zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr, fand auf dem Münchner Marienplatz eine Pressekonferenz zur Corona-Thematik statt. Während einer offenen Fragerunde ging ein polizeilich bereits bekannter 23-Jähriger mit Wohnsitz in München auf die Medienvertreter zu, hielt ihnen sein Handy vor und beschimpfte sie unter anderem als Volksverräter und Impfterroristen.

Nach einer Identitätsfeststellung wurde ihm ein Platzverweis für den Bereich des Marienplatzes erteilt, welchem er zunächst nachkam. Zum Ende der Veranstaltung kam der 23-Jährige erneut auf den Marienplatz zurück und schlug nun einem dort verbliebenen 38-jährigen Journalisten mit Wohnsitz in München wiederholt ins Gesicht. Daraufhin wurde er durch Beamte der Münchner Polizei vorläufig festgenommen. Auf dem Weg zur Polizeiinspektion beleidigte und bedrohte der 23-Jährige die eingesetzten Beamten.

Der 23-Jährige wurde diesbezüglich wegen Körperverletzung, Störung des öffentlichen Friedens, Bedrohung sowie Beleidigung angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen hat die Münchner Kriminalpolizei übernommen.

1237. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Trambahn; eine Person schwer verletzt – Altstadt

Am Dienstag, 23.08.2022, gegen 11:10 Uhr, befuhr ein 44-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Mercedes Pkw, die Bayerstraße auf Höhe des Hauptbahnhofes in Richtung der Schwanthalerhöhe.

Zur selben Zeit führte ein 46-Jähriger mit Wohnsitz in München eine Straßenbahn auf dem in der Bayerstraße mittig liegenden Schienenstrang in dieselbe Fahrtrichtung. In der Straßenbahn befanden sich zu diesem Zeitpunkt etwa 25 Fahrgäste.

Der 44-Jährige beabsichtigte mit seinem Fahrzeug über den ebenerdigen Schienenstrang zu wenden. Dabei kam es zur Kollision mit der in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn, welche freie Fahrt hatte.

Der 44-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und kam mit dem Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 46-jährige Straßenbahnfahrer sowie die Fahrgäste wurden nicht verletzt.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Straßenbahn, bei der der Rammschutz abgerissen wurde, war noch fahrbereit. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung des beteiligten Pkw kam es zu mäßigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Straßenbahnverkehr war für ca. eine Stunde unterbrochen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1238. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin; eine Person verletzt – Moosach

Am Dienstag, 23.08.2022, gegen 15:55 Uhr, befand sich eine 10-Jährige mit Wohnsitz in München an der Bushaltestelle Moosacher St.-Martins-Platz. Hinter einem dort haltenden Bus wollte die 10-Jährige die Fahrbahn überqueren.

Zeitgleich fuhr ein 65-Jähriger mit einem Renault Kleintransporter, auf der Gegenfahrbahn die Pelkovenstraße in Richtung der Dachauer Straße.

Der Kleintransporter erfasste das Mädchen, welches durch den Zusammenstoß in den Grünstreifen geschleudert wurde. Die 10-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Am Pkw entstand ein leichter Sachschaden in Höhe von ca. 750 Euro.

Gegen den 65-Jährigen wurde ein Strafverfahren eröffnet.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

1239. Manipuliertes E-Bike – Lochhausen

Am Dienstag, 23.08.2022, gegen 17:20 Uhr, wurde im Bereich der Goteboldstraße ein Radfahrer durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion 44 (Moosach) einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Bei dem Fahrzeug, welches durch einen 33-Jährigen mit Wohnsitz in München geführt wurde, handelte es sich nach dem ersten Anschein um ein Pedelec der Marke Lankeleisi. Im Verlauf der Kontrolle wurden diverse Manipulationen unter anderem ein vorhandener Drehgasgriff und eine manipulierte Unterstützungsgrenze festgestellt.

Durch die Manipulationen konnte das Fahrzeug eine Geschwindigkeit von ca. 40 km/h erreichen. Somit änderte sich die Fahrzeugart, so dass es fahrererlaubnis-, versicherungs- und zulassungspflichtig wurde. Weiter konnte bei dem 33-Jährigen festgestellt werden, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Das Fahrzeug wurde zur Durchführung eines technischen Gutachtens sichergestellt, der 33-jährige Fahrer wurde nach erfolgter Blutentnahme entlassen. Gegen ihn wird durch die Münchner Verkehrspolizei wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz und diversen Ordnungswidrigkeiten nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrszulassungsordnung ermittelt.