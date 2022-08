WÜRZBURG / ZELLERAU. In der Nacht zum Dienstag ist ein Unbekannter ein die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingestiegen und hat Schmuck und ein Mobiltelefon entwendet. Die Kripo Würzburg hofft auf Zeugenhinweise.



Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch zwischen 00:30 Uhr und 09:30 Uhr am Dienstag ereignet. Ein Unbekannter nutzte das offenstehende Fenster einer Erdgeschosswohnung in der Elstergasse und stieg in diese ein. Der Täter entwendete Schmuck und ein Mobiltelefon im Wert von mehreren hundert Euro und flüchtete unerkannt.



Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel.: 0931/457-1732 zu melden.



Im Zusammenhang mit dem Einbruch gibt die Polizei Unterfranken die folgenden Tipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch dann, wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurz verlassen. Gekippte Fenster sind offene Fenster.

Vernachlässigen Sie auch Fenster und Balkontüren in den oberen Stockwerken nicht. Leitern, Gartenmöbel, Kisten, Mülltonnen, Rankgerüste und andere Gegenstände dienen als Kletterhilfen.

Rollläden sollten zumindest gegen das Hochschieben gesichert werden. Wichtig ist aber auch eine Sicherung der Fenster selbst.

Die kriminalpolizeiliche Beratungsstellen bieten für alle Bürgerinnen und Bürger Informationen sowie Beratungen zum Schutz vor Verbrechen und zur Vorbeugung von Straftaten an: Die Bayerische Polizei - Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen - Ihre Ansprechpartner in Unterfranken (bayern.de)