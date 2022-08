WÜRZBURG. Im Laufe des Wochenendes hat ein Unbekannter gewaltsam zwei geparkte Pkw geöffnet und aus beiden Fahrzeugen dort abgelegte Taschen entwendet. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



Pkw-Aufbruch in der Sanderau

Zwischen Samstag, 20:45 Uhr, und Sonntag, 13:35 Uhr, öffnete ein Unbekannter einen in der Konradstraße geparkten schwarzen Kia Picanto. Aus dem Fahrzeug entwendete der Unbekannte eine Sporttasche. Diese konnte durch eine Streife der Würzburger Polizei samt Inhalt in Tatortnähe aufgefunden werden.



Pkw-Aufbruch in der Innenstadt

Ein in der Marienstraße/Wallgasse abgestellter Mercedes Vito wurde ebenfalls Ziel eines Unbekannten. Der Tatzeitraum kann auf Grund eines aufmerksamen Zeugen auf Sonntag, 02:15 Uhr bis 02:35 Uhr, eingegrenzt werden. Auch in diesem Fall entwendete der Täter eine im Fahrzeug abgelegte Tasche und flüchtete unerkannt.



Wer kann Hinweise geben?

Die Kripo Würzburg hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und prüft auch einen möglichen Tatzusammenhang.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.