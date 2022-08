WINDORF, LKR. PASSAU. Auto lag vermutlich Jahrzehnte in der Donau

Am Samstag bemerkte ein Schwimmer in der Donau auf Höhe der Windorfer Insel einen Pkw, der in geringer Wassertiefe am linken Ufer lag. Am Dienstagvormittag wurde der Uferbereich von einem Arbeitsschiff des Wasserstraßen und Schifffahrtsamtes Passau und der Wasserschutzpolizei abgesucht. Der Pkw konnte schließlich von einem Taucher geortet und im Anschluss mit einem Bagger geborgen werden. Bei dem Fahrzeug, welches vermutlich Jahrzehnte im Wasser lag, war nur noch zu erkennen, dass es sich um einen Volkswagen gehandelt hat. Unter welchen Umständen der Pkw in die Donau gelangte, lässt sich nicht mehr abschließen klären. Er wird daher entsorgt.