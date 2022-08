BUBESHEIM. Am 23.08.2022, gegen kurz nach 19:00 Uhr ereignete sich auf der BAB A8 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Günzburg und Leipheim ein Verkehrsunfall durch den die BAB zweitweise komplett gesperrt werden musste. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr eine 38-jährige Pkw-Fahrerin die BAB A8 in Fahrtrichtung Stuttgart und benutzte hierbei den mittleren Fahrstreifen. Offenbar um einen vor ihr befindlichen Lkw zu überholen wechselte sie auf den linken Fahrstreifen und übersah hierbei den Pkw eines 23-Jährigen, der sich von hinten mit höherer Geschwindigkeit näherte. Trotz Bremsung konnte der 23-Jährige einen Zusammenstoß nicht verhindern und kollidierte mit dem Heck des Fahrzeugs der 38-Jährigen. Anschließend gerieten die Fahrzeuge außer Kontrolle und kamen nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kam es zu einem weiteren Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines 31-Jährigen, der den mittleren Fahrstreifen befuhr. Alle Fahrzeuge kamen auf dem Grünstreifen bzw. auf der dortigen Böschung zum Stillstand. Die Unfallbeteiligten, sowie ihre Mitfahrer wurden zur ärztlichen Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitten sie nur leichte Verletzungen. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Alle Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf 47.500 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge bzw. zur Fahrbahnreinigung musste die BAB A8 in Richtung Stuttgart zeitweise komplett gesperrt werden. Im weiteren Verlauf konnte der Verkehr dann auf dem linken und mittleren Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Fahrbahn wurde gegen 21:45 Uhr wieder komplett für den Verkehr freigegeben. Zur Bergung der Fahrzeuge, Absicherung der Unfallstelle und Reinigung der Fahrbahn war die Freiwillige Feuerwehr Günzburg vor Ort. (APS Günzburg)